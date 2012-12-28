Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить

Сегодня, 16 октября, полиция разбирается в причинах смерти дальнобойщика, открыт Студёновский мост, и депутаты горсовета попросили дептранс продлить сразу несколько автобусных маршрутов.