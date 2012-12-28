Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
Здоровье
Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
Общество
Дальнобойщик из Петербурга умер на стоянке у придорожного кафе
Происшествия
Жители Опытной, Сокола, Сселок, Дачного требуют от мэрии изменения схемы пассажирских перевозок
Общество
«Из нашего дома бегут управляющие компании»
Общество
28-летняя женщина заразила сожителя ВИЧ-инфекцией: он обратился в полицию
Происшествия
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
Студёновский мост открыт для движения
Общество
В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении «чёрных копателей»
Происшествия
На посетителя рынка «Европейский» упал металлический прилавок: мужчина получил черепно-мозговую травму
Происшествия
Читать все
«Из нашего дома бегут управляющие компании»
Общество
В Липецке объявились живодёры? Теперь к ветеринарам привезли покалеченную собаку
Происшествия
Миллионы мальков сазана выпущены в реку Воронеж у Новолипецкого пляжа
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Металлург» провёл одну из самых фееричных концовок в истории, но есть нюанс
Спорт
Бизнес из пяти регионов искал партнеров на форуме в Липецке
Общество
Два человека погибли при пожаре в Ельце
Происшествия
Тренер «Металлурга» посетовал, что за красивую игру очков не добавляют
Спорт
Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
Общество
Читать все
Общество
461
сегодня, 20:25

Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить

Сегодня, 16 октября, полиция разбирается в причинах смерти дальнобойщика, открыт Студёновский мост, и депутаты горсовета попросили дептранс продлить сразу несколько автобусных маршрутов.

Накануне официантка придорожного кафе в селе Введенка Хлевенского района заметила, что дальнобойщик, поужинав, сел в машину и затих. Оказалось, что он умер. Женщина позвонила в полицию. Причина смерти 57-летнего жителя Санкт-Петербурга выясняется.

«Всемирная организация здравоохранения считает смерть до 70 лет преждевременной. В России же, увы, горькая статистика неумолима: львиная доля жизней обрывается задолго до 70», — сообщил 777.

«Бедолага. Слава Богу, что не во время движения умер», — добавил !

«Соболезную родным, настоящий труженик. Но такие, к сожалению, долго не выдерживают. Адский труд», — написал Владимир.

Бригада скорой помощи спасла 15-летнего подростка, которого утром 29 сентября не смогли разбудить родители. В критическом состоянии мальчика доставили в больницу. Его состоянию ничего уже не угрожает, подростка выписали из больницы. Министр здравоохранения Анна Маркова рассказала, что, по предварительным данным, критическое состояние вызвало отравление лекарственными препаратами.

И еще несколько новостей на медицинскую тему. 28-летняя жительница Чаплыгинского района заразила 29-летнего сожителя ВИЧ-инфекцией. Мужчина написал заявление в полицию.

Его даму сердца теперь ждет суд по уголовной статье «Заражение ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни». Женщине грозит безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Кстати, три года назад суд уже рассматривал подобное дело и тоже в Чаплыгинском районе. Только тогда мужчина заразил женщину, но в суде она его простила.

«Лучшее средство от СПИДа — это монастырь. Ну, а если серьёзно, то прежде чем переспать, надо чтобы он или она предъявили справку из вендиспансера, если нет — то иди проверь, а уж потом тогда любовь. Идиотизм, конечно, но по-другому никак, а презерватив может и лопнуть, вещь не надёжная. А справка — это железно, в принципе, и сами врачи того же мнения. Да, настали времена. И смех и грех», — написал Консультант.

Студёновский мост открыт для движения вечером 15 октября. Липецкая компания «Капиталстрой» должна сдать работу к 1 ноября — на мосту осталось нанести дорожную разметку и завершить прилегающее благоустройство.



Реконструкция трехпролетного моста 1956 года постройки обошлась городскому бюджету в 174,1 миллиона рублей. 

На ремонте в Липецке остаются еще два моста: на Плехановском спуске и улице Октябрьской. Первый компания из Подмосковья, Уваровская ПМК-22, должна сдать к 1 ноября, а второй — к 28 ноября.

«Молодцы! За такой срок полностью перестроить мост на таком участке. Войдёт в историю города», — похвалил комментатор.

«Интересно сколько же будут капиталить Октябрьский мост если этот мостик через ручеек делали почти два года», — спросил Юрий.

«Тротуар на одном уровне с дорогой, и нет никакой защиты от брызг. Во время дождя пешеходы забрызганные будут от проезжающих авто», — заметил Пеший.

Сегодня на заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутаты забросали вопросами председателя департамента транспорта мэрии Александра Лукинова.

Выяснилось, что как только дорожники подготовят инфраструктуру, автобусы маршрута № 11 поедут по улице Виктора Музыки.

С 1 ноября АО «Липецкпассажиртранс» выведет на маршрут № 343 дополнительную машину, что сократит время ожидания автобусов.

Удлинять маршрут № 315, чтобы он заезжал на сокольскую гору с Заводской площади мэрия не собирается. Также неясно, когда автобусы будут ходить к ЖК «Бородинский». Нет денег, чтобы продлить 39-й маршрут от сокольской автостанции до железнодорожного вокзала и в другом направлении — до нового городского кладбища.

Вопрос, когда в городе вместо маршрутов-наклеек на остановках появятся электронные табло, остался без ответа.

Новость нашла отклик у читателей GOROD48. Они набросали просьб к дептрансу.

«Я бы добавил что очень не хватает автобуса номер 24а, который ездил с одного конца Сокола на Вермешева! А теперь без пересадок туда не доехать, тот же 346 не едет с этого конца Сокола, и это огромная проблема», — попросил Эксперт.

«Поговорили, обсудили и что? Воз и ныне там! Со стороны Ситовки после 19-00 ни 24 ни 33 маршрута не дождаться», — пожаловался Липчанин.

«Верните 2 и 12 маршруты по улице Ленина в сторону Сокола, как это было раньше», — отметилось Рацпредложение.

«А что с 379 маршрутом-то: два очень старых автобуса ходит, и интервал по одному-два часа?», — напомнил сатана 3 го участка.

«Верните транспорт на границы 2006 года, и вопросов не будет. А сейчас вопрос решится только бесплатными пересадками», — считает санитар.

«В последнее время 24-й автобус начал пунктуально следовать расписанию, за что хочется выразить благодарность мэру. Его обещание повлиять на перевозчика, похоже, дало свои плоды — в этом году ситуация стабилизировалась. Однако вечерами 24-го по-прежнему приходится ждать буквально 50 минут. Ожидание в межсезонье уже малокомфортно, а зимой, в мороз, превращается в настоящее испытание. Необходимо обеспечить выпуск на линию 6 автобусов 24-го маршрута после 18:00, а не 4, тогда будет комфортнее расписание», — написал Дима.

«Верните старый маршрут 343 или хотя бы до парка Победы. Если нет резервов, отдайте старому перевозчику, который был до 1 октября. Вы же стараетесь — все для народа, так делайте, как ему удобно», — попросил Пассажир.

«А на Механизаторов не хотят пустить автобусы? Построили жилой комплекс, 28 и 12 маршруты можно ждать вечно. Я молчу еще о том, что огромный Манеж тоже, считай, без транспорта», — добавил Траливали.

«Верните 36-й маршрут! Верните его на Сырский, через улицу Терешковой прямиком к вокзалу! Маршрут имел стабильный пассажиропоток и был самым удобным и прямым в центр, например, на Центральный рынок», — потребовал Сырский.

«Ни одного предложения по теме пересадок не увидел из вышесказанного. Многое бы решилось если бы в городе вели программу пересадка одного часа, как это во многих городах с подобными проблемами. Также маршруты стали укороченными по многим участкам. Введите эту программу и вопрос отпадет по многим маршрутам», — резюмировал Гость.

Завтра в Липецке ожидаются небольшие дожди и от +9 до +11 градусов.

Обратите внимание 17 октября с 10:00 до 12:00 остановится трамвайный маршрут №15. Пауза связана с заменой контактной сети возле остановки «ККЦ».

И в конце милоты вам в ленту. Вот такие муралы рисует липчанин в разных городах мира.

















А что он нарисовал в Ельце, можно посмотреть здесь.
вечЁрка
дальнобойщик
мост
маршруты
0
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить