Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
Жители Опытной, Сокола, Сселок, Дачного требуют от мэрии изменения схемы пассажирских перевозок
На посетителя рынка «Европейский» упал металлический прилавок: мужчина получил черепно-мозговую травму
Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
Общество
461
сегодня, 20:25
Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
Сегодня, 16 октября, полиция разбирается в причинах смерти дальнобойщика, открыт Студёновский мост, и депутаты горсовета попросили дептранс продлить сразу несколько автобусных маршрутов.
«Всемирная организация здравоохранения считает смерть до 70 лет преждевременной. В России же, увы, горькая статистика неумолима: львиная доля жизней обрывается задолго до 70», — сообщил 777.
«Бедолага. Слава Богу, что не во время движения умер», — добавил !
«Соболезную родным, настоящий труженик. Но такие, к сожалению, долго не выдерживают. Адский труд», — написал Владимир.
Бригада скорой помощи спасла 15-летнего подростка, которого утром 29 сентября не смогли разбудить родители. В критическом состоянии мальчика доставили в больницу. Его состоянию ничего уже не угрожает, подростка выписали из больницы. Министр здравоохранения Анна Маркова рассказала, что, по предварительным данным, критическое состояние вызвало отравление лекарственными препаратами.
И еще несколько новостей на медицинскую тему. 28-летняя жительница Чаплыгинского района заразила 29-летнего сожителя ВИЧ-инфекцией. Мужчина написал заявление в полицию.
Его даму сердца теперь ждет суд по уголовной статье «Заражение ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни». Женщине грозит безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Кстати, три года назад суд уже рассматривал подобное дело и тоже в Чаплыгинском районе. Только тогда мужчина заразил женщину, но в суде она его простила.
«Лучшее средство от СПИДа — это монастырь. Ну, а если серьёзно, то прежде чем переспать, надо чтобы он или она предъявили справку из вендиспансера, если нет — то иди проверь, а уж потом тогда любовь. Идиотизм, конечно, но по-другому никак, а презерватив может и лопнуть, вещь не надёжная. А справка — это железно, в принципе, и сами врачи того же мнения. Да, настали времена. И смех и грех», — написал Консультант.
Студёновский мост открыт для движения вечером 15 октября. Липецкая компания «Капиталстрой» должна сдать работу к 1 ноября — на мосту осталось нанести дорожную разметку и завершить прилегающее благоустройство.
Реконструкция трехпролетного моста 1956 года постройки обошлась городскому бюджету в 174,1 миллиона рублей.
На ремонте в Липецке остаются еще два моста: на Плехановском спуске и улице Октябрьской. Первый компания из Подмосковья, Уваровская ПМК-22, должна сдать к 1 ноября, а второй — к 28 ноября.
«Молодцы! За такой срок полностью перестроить мост на таком участке. Войдёт в историю города», — похвалил комментатор.
«Интересно сколько же будут капиталить Октябрьский мост если этот мостик через ручеек делали почти два года», — спросил Юрий.
«Тротуар на одном уровне с дорогой, и нет никакой защиты от брызг. Во время дождя пешеходы забрызганные будут от проезжающих авто», — заметил Пеший.
Сегодня на заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутаты забросали вопросами председателя департамента транспорта мэрии Александра Лукинова.
Выяснилось, что как только дорожники подготовят инфраструктуру, автобусы маршрута № 11 поедут по улице Виктора Музыки.
С 1 ноября АО «Липецкпассажиртранс» выведет на маршрут № 343 дополнительную машину, что сократит время ожидания автобусов.
Удлинять маршрут № 315, чтобы он заезжал на сокольскую гору с Заводской площади мэрия не собирается. Также неясно, когда автобусы будут ходить к ЖК «Бородинский». Нет денег, чтобы продлить 39-й маршрут от сокольской автостанции до железнодорожного вокзала и в другом направлении — до нового городского кладбища.
Вопрос, когда в городе вместо маршрутов-наклеек на остановках появятся электронные табло, остался без ответа.
Новость нашла отклик у читателей GOROD48. Они набросали просьб к дептрансу.
«Я бы добавил что очень не хватает автобуса номер 24а, который ездил с одного конца Сокола на Вермешева! А теперь без пересадок туда не доехать, тот же 346 не едет с этого конца Сокола, и это огромная проблема», — попросил Эксперт.
«Поговорили, обсудили и что? Воз и ныне там! Со стороны Ситовки после 19-00 ни 24 ни 33 маршрута не дождаться», — пожаловался Липчанин.
«Верните 2 и 12 маршруты по улице Ленина в сторону Сокола, как это было раньше», — отметилось Рацпредложение.
«А что с 379 маршрутом-то: два очень старых автобуса ходит, и интервал по одному-два часа?», — напомнил сатана 3 го участка.
«Верните транспорт на границы 2006 года, и вопросов не будет. А сейчас вопрос решится только бесплатными пересадками», — считает санитар.
«В последнее время 24-й автобус начал пунктуально следовать расписанию, за что хочется выразить благодарность мэру. Его обещание повлиять на перевозчика, похоже, дало свои плоды — в этом году ситуация стабилизировалась. Однако вечерами 24-го по-прежнему приходится ждать буквально 50 минут. Ожидание в межсезонье уже малокомфортно, а зимой, в мороз, превращается в настоящее испытание. Необходимо обеспечить выпуск на линию 6 автобусов 24-го маршрута после 18:00, а не 4, тогда будет комфортнее расписание», — написал Дима.
«Верните старый маршрут 343 или хотя бы до парка Победы. Если нет резервов, отдайте старому перевозчику, который был до 1 октября. Вы же стараетесь — все для народа, так делайте, как ему удобно», — попросил Пассажир.
«А на Механизаторов не хотят пустить автобусы? Построили жилой комплекс, 28 и 12 маршруты можно ждать вечно. Я молчу еще о том, что огромный Манеж тоже, считай, без транспорта», — добавил Траливали.
«Верните 36-й маршрут! Верните его на Сырский, через улицу Терешковой прямиком к вокзалу! Маршрут имел стабильный пассажиропоток и был самым удобным и прямым в центр, например, на Центральный рынок», — потребовал Сырский.
«Ни одного предложения по теме пересадок не увидел из вышесказанного. Многое бы решилось если бы в городе вели программу пересадка одного часа, как это во многих городах с подобными проблемами. Также маршруты стали укороченными по многим участкам. Введите эту программу и вопрос отпадет по многим маршрутам», — резюмировал Гость.
Завтра в Липецке ожидаются небольшие дожди и от +9 до +11 градусов.
Обратите внимание 17 октября с 10:00 до 12:00 остановится трамвайный маршрут №15. Пауза связана с заменой контактной сети возле остановки «ККЦ».
И в конце милоты вам в ленту. Вот такие муралы рисует липчанин в разных городах мира.
А что он нарисовал в Ельце, можно посмотреть здесь.
0
0
0
1
0
Комментарии