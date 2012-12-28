Общество
113
24 минуты назад

Липецкая вечЁрка: опрокинувшийся «Чанган», выпавший из окна малыш и новая высотка у Центрального рынка

Сегодня, 22 мая, спасатели показали фотографии с места жуткой аварии, в больнице лечится годовалый малыш, выпавший из окна первого этажа, и у площади Победы может появиться 20-этажный дом.

Накануне на дороге Кубань — Княжья Байгора в Грязинском округе лоб в лоб столкнулись автомобили «ВАЗ-2107 под управлением 33-летнего водителя и «Чанган» с 52-летним мужчиной за рулем. От удара «Чанган» опрокинулся.

Оба водителя и 40-летняя пассажирка «Чангана»  получили травмы.

До двух лет лишения свободы грозит пьяному водителю, который 2 декабря попытался скрыться от сотрудников ДПС, причем нетрезвым за руль он сел уже второй раз. 



Еще один пьяный водитель решил доехать до дома на чужом автомобиле. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.  


Добавим, что за четыре месяца 2026 года в области возбуждено 72 дела о повторной пьяной езде, арестованы 53 автомобиля.

«Люди вообще с катушек съехали, одни неадекваты: пьяные за рулём, громкая автомузыка по ночам, мотогонки на рычащих мотоциклах, пьяная молодёжь во дворах, дрифты — воспитания нет», — заметил САИ.

Накануне в Лебедяни годовалый мальчик выпал из окна первого этажа. Он облокотился на москитную сетку, когда его мать ненадолго отвлеклась.

Причем упал ребенок очень неудачно. Врачи диагностировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму (в том числе перелом), сотрясение головного мозга и перелом ключицы. Сейчас вместе с мамой он  лечится в областной детской больнице.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

«Жизнь учит одному-что она ничему не учит! Каждый год дети страдают», — написала Соседка.

«Не осуждайте мать. Бывают такие шустрые детки, особенно мальчики, очень тяжело уследить. Не торчать же постоянно с ребенком, надо и еду приготовить, и убрать, и постирать. Был бы частный дом, было бы проще», — встала на защиту матери Ель Сибирская.

«Продаются ограничители на окна с нагрузкой до 50 кг. Стоят дешево. С детьми обязательно нужно ставить», — рекомендовала Рина.

 На пустыре в 200 метрах от площади Победы рынка могут построить разноуровневый жилой комплекс с максимальной высотой в 20 этажей. Участок выкупила компания «Специализированный Застройщик «Сфера».

Собственник еще не обращался за разрешением на строительство в мэрию, но занялся разработкой проекта. 

Тема точечной застройки для липчан больная, поэтому новость набрала большое количество комментариев.

«Высотное жилье небезопасно. Сейчас актуальны одноэтажные дома с подземными бункерами», — заместил Да уж.

«Конечно, тут новое жилье будет пользоваться спросом. Самый центр, рядом все — от рынка до Нижнего парка, крутейшая транспортная развязка», — позавидовал Ресивер.

«Опять дома на старые коммуникации, будет те же самые проблемы, постоянные аварии на сетях», — считает САИ.

«Издеваются на городом как хотят. Зачем там высотка нужна? Лучше бы сделали площадку для отдыха. Не удивлюсь, если скоро начнут строить многоэтажку на месте сквера, у рынка 9 микрорайона, откуда выгнали Блошиный рынок. Сейчас Блошиный представляет собой жалкое зрелище, у Спутника людям даже укрыться негде от жары», — рассказала Animal planet.

«Да задолбали уже строить человейники в центре! Одни пробки и переполненные школы! Даже прогуляться негде, все застроено и кругом машины», — заявил Задолбали.

Завтра в Липецке ожидается кратковременный дождь с грозой. Станет прохладнее: от +25 до +27 градусов. На следующей неделе снова придется надевать кофты.

И не забудьте, завтра у Петровского моста перекроют движение для полумарафона.

