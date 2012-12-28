Все новости
Теперь красный уровень — по всей области
Происшествия
В Липецке 104 дома остаются без отопления
Общество
Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
Здоровье
Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
Общество
Дальнобойщик из Петербурга умер на стоянке у придорожного кафе
Происшествия
Никому нельзя доверять: 40-летний мужчина обвинил двоюродного брата в присвоении квартиры
Происшествия
28-летняя женщина заразила сожителя ВИЧ-инфекцией: он обратился в полицию
Происшествия
Студёновский мост открыт для движения
Общество
На посетителя рынка «Европейский» упал металлический прилавок: мужчина получил черепно-мозговую травму
Происшествия
В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении «чёрных копателей»
Происшествия
«Из нашего дома бегут управляющие компании»
Общество
Как в горсовете катили резину на мэрию
Общество
В Липецке объявились живодёры? Теперь к ветеринарам привезли покалеченную собаку
Происшествия
«Металлург» провёл одну из самых фееричных концовок в истории, но есть нюанс
Спорт
В Липецке оборудована третья за год модельная библиотека
Общество
Бизнес из пяти регионов искал партнеров на форуме в Липецке
Общество
Два человека погибли при пожаре в Ельце
Происшествия
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
Тренер «Металлурга» посетовал, что за красивую игру очков не добавляют
Спорт
Девять веков истории Ельца отобразят на улице Коммунаров
Общество
Погода в Липецке
135
12 минут назад

В Липецкую область возвращается тепло

Небольшие дожди останутся.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием атмосферных фронтов скандинавского циклона – местами ожидаются небольшие дожди. 
Среднесуточные температуры воздуха составят: 17 октября — 6 градусов тепла, что в пределах нормы, 18 и 19 октября — 7-8 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, ночью немного слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от 0 до +5 градусов, днем — от +7 до +12. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем — от +9 до +11 градусов.

День 17 октября стал самым теплым в Липецке в 1918 году, тогда в городе был +21 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 9 градусов мороза. 

