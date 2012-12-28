В Липецкую область возвращается тепло

Небольшие дожди останутся.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием атмосферных фронтов скандинавского циклона – местами ожидаются небольшие дожди.Среднесуточные температуры воздуха составят: 17 октября — 6 градусов тепла, что в пределах нормы, 18 и 19 октября — 7-8 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, ночью немного слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от 0 до +5 градусов, днем — от +7 до +12.В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем — от +9 до +11 градусов.День 17 октября стал самым теплым в Липецке в 1918 году, тогда в городе был +21 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 9 градусов мороза.