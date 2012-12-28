Все новости
Общество
177
сегодня, 14:12

Девять веков истории Ельца отобразят на улице Коммунаров

На одной из многоэтажек улицы Коммунаров уже появился красочный мурал. Прямо сейчас рисовавший котов по всему миру художник завершает работу — осталось всего пара часов.

Глава Ельца Вячеслав Жабин показал в своём Telegram-канале творческий процесс, который идет в 7-м микрорайоне города. В ближайшее время на трёх рядом стоящих домах по нечётной стороне улицы Коммунаров появятся сразу три мурала, которые сложатся единую композицию.

Один мурал «Мы из Ельца» с видом Вознесенского собора, кружевами, георгиевской ленточкой, знаменитой надписью, которую в мае 1945 года на стенах Рейхстага в Берлине оставил ельчанин Борис Сидельников, и строками Эдуарда Асадова уже готов: его нарисовал победитель патриотического фестиваля граффити Владимир Болдырев. Идея автора — объединить все символы Ельца в одной работе на тему Великой Отечественной войны в год 80-летия Победы.

Владимиру Болдыреву 37 лет. Граффитист уже известен своими муралами. Среди его ярких работ — девочка с воздушным шариком в городе Лобня Московской области. А ещё липчанин рисует по всему миру котов: его граффити можно увидеть в Малайзии, Корее, Гонконге, Бангладеше и, конечно, в России. Есть они и в Москве.

Прямо сейчас Владимир Болдырев завершает работу над муралом в Ельце — дорисовывает руки ветерана, которые держат медаль «За отвагу». Художнику осталась буквально пара часов творчества в люльке на высоте.

— В преддверии 9 мая при поддержке Липецкого областного Совета депутатов и регионального Центра патриотического воспитания в парке Победы Липецка прошел фестиваль патриотического граффити. Художники подготовили 20 уникальных работ, иллюстрирующих события войны и символы Победы. Победителем этого фестиваля стал Владимир Болдырев, который и получил возможность подготовить масштабный мурал в городе воинской славы Ельце, — сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца.

Ещё две красочные стены появятся слева и справа от мурала «Мы из Ельца». Один из муралов условно называется «Девять веков истории Ельца», а второй будут посвящен участникам СВО. Но их авторами станут уже другие художники.
