У любителя пьяной езды конфисковали «Рено Сандеро»

Уже лишённый прав мужчина вновь попался пьяным за рулём.

Правобережный суд вынес приговор водителю за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина уже был подвергнут административному наказанию и лишён прав за пьяную езду, но 22 июля этого года вновь сел нетрезвым за руль. Далеко не уехал: на улице Сселковской в Сселках его остановил инспектор ДПС.Теперь водителя осудили уже по уголовной статье: по части первой статьи 264.1 УК РФ мужчина получил 180 часов обязательных работ, его лишили прав на два года, а автомобиль «Рено Сандеро» был конфискован в пользу государства.