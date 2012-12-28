Никому нельзя доверять: 40-летний мужчина обвинил двоюродного брата в присвоении квартиры
Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
На посетителя рынка «Европейский» упал металлический прилавок: мужчина получил черепно-мозговую травму
35-летний липчанин нашёл в автобусе банковскую карту и спустил чужие деньги в автоматах с игрушками
Происшествия
10 минут назад
У любителя пьяной езды конфисковали «Рено Сандеро»
Уже лишённый прав мужчина вновь попался пьяным за рулём.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина уже был подвергнут административному наказанию и лишён прав за пьяную езду, но 22 июля этого года вновь сел нетрезвым за руль. Далеко не уехал: на улице Сселковской в Сселках его остановил инспектор ДПС.
Теперь водителя осудили уже по уголовной статье: по части первой статьи 264.1 УК РФ мужчина получил 180 часов обязательных работ, его лишили прав на два года, а автомобиль «Рено Сандеро» был конфискован в пользу государства.
