Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Теперь красный уровень — по всей области
Происшествия
В Липецке 104 дома остаются без отопления
Общество
Водитель получил два штрафа за ремень за минуту
Происшествия
Ограбление у пивбара записала камера наблюдения
Происшествия
Никому нельзя доверять: 40-летний мужчина обвинил двоюродного брата в присвоении квартиры
Происшествия
Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
Общество
На Зеленый остров еще подкинули денег
Общество
Дальнобойщик из Петербурга умер на стоянке у придорожного кафе
Происшествия
В Липецке отремонтируют школу для слабослышащих и слабовидящих детей
Общество
На посетителя рынка «Европейский» упал металлический прилавок: мужчина получил черепно-мозговую травму
Происшествия
Читать все
В один из корпусов 96-го детского сада до сих пор не подано тепло
Общество
Студёновский мост открыт для движения
Общество
Дальнобойщик из Петербурга умер на стоянке у придорожного кафе
Происшествия
Грязинец перевёл мошенникам 690 000 рублей за вывод заработанных на инвестициях денег
Происшествия
На посетителя рынка «Европейский» упал металлический прилавок: мужчина получил черепно-мозговую травму
Происшествия
28-летняя женщина заразила сожителя ВИЧ-инфекцией: он обратился в полицию
Происшествия
35-летний липчанин нашёл в автобусе банковскую карту и спустил чужие деньги в автоматах с игрушками
Происшествия
В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении «чёрных копателей»
Происшествия
На окраине Липецка столкнулись «ВАЗ» и «Рено - Логан»: пострадал водитель
Происшествия
В Липецке пожарные тушили автобус
Происшествия
Читать все
Происшествия
389
сегодня, 11:31
2

35-летний липчанин нашёл в автобусе банковскую карту и спустил чужие деньги в автоматах с игрушками

Липчанин успел сделать покупки за чужой счёт аж в 16 магазинах города. 750 рублей он оставил в автоматах «Игрушки».

Правобережный суд вынес приговор липчанину за кражу денег с банковского счёта (по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ).

Рано утром 12 декабря прошлого года мужчина нашел на сиденье автобуса 322-го маршрута банковскую карту «ВТБ» и тут же пошёл тратить с неё деньги.

До четырёх часов дня за чужой счёт липчанин успел сделать покупки аж в 16 магазинах города, потратив 3 318 рублей. Причём 750 рублей он оставил в автоматах «Игрушки».

Спустя четыре дня — 16 декабря к 35-летнему липчанину подошел полицейский с логичными вопросами по поводу использования чужой карты. И мужчина сразу во всём сознался.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, липчанина приговорили к штрафу в 50 000 рублей в доход государства. Но в суде в соответствие с частью шестой статьи 15 УК РФ категорию преступления сменили мужчине, который с детства является инвалидом, с тяжкой на средней тяжести, и после освободили от штрафа в связи с примирением с владельцем банковской карты.
кража
0
0
2
1
4

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
777
20 минут назад
Гуру шопинга,16 транзакций, потрачено всего 3318. А вообще, убивает, почему в России от исков потерпевших обогащается государство, — просто издевательство. В чём здесь пострадало государство? Ну, за заседание суда можно пошлину ввести, тысячу, но штраф должен назначаться в пользу исца (потерпевшего). Тогда какой смысл вообще в суд идти?
Ответить
Справка из дурки
39 минут назад
круче УК))))).... Пойду дальше за игрушками в свои 35!!!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить