35-летний липчанин нашёл в автобусе банковскую карту и спустил чужие деньги в автоматах с игрушками

Липчанин успел сделать покупки за чужой счёт аж в 16 магазинах города. 750 рублей он оставил в автоматах «Игрушки».

Правобережный суд вынес приговор липчанину за кражу денег с банковского счёта (по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ).Рано утром 12 декабря прошлого года мужчина нашел на сиденье автобуса 322-го маршрута банковскую карту «ВТБ» и тут же пошёл тратить с неё деньги.До четырёх часов дня за чужой счёт липчанин успел сделать покупки аж в 16 магазинах города, потратив 3 318 рублей. Причём 750 рублей он оставил в автоматах «Игрушки».Спустя четыре дня — 16 декабря к 35-летнему липчанину подошел полицейский с логичными вопросами по поводу использования чужой карты. И мужчина сразу во всём сознался.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, липчанина приговорили к штрафу в 50 000 рублей в доход государства. Но в суде в соответствие с частью шестой статьи 15 УК РФ категорию преступления сменили мужчине, который с детства является инвалидом, с тяжкой на средней тяжести, и после освободили от штрафа в связи с примирением с владельцем банковской карты.