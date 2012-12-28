Никому нельзя доверять: 40-летний мужчина обвинил двоюродного брата в присвоении квартиры
Происшествия
389
сегодня, 11:31
2
35-летний липчанин нашёл в автобусе банковскую карту и спустил чужие деньги в автоматах с игрушками
Липчанин успел сделать покупки за чужой счёт аж в 16 магазинах города. 750 рублей он оставил в автоматах «Игрушки».
Рано утром 12 декабря прошлого года мужчина нашел на сиденье автобуса 322-го маршрута банковскую карту «ВТБ» и тут же пошёл тратить с неё деньги.
До четырёх часов дня за чужой счёт липчанин успел сделать покупки аж в 16 магазинах города, потратив 3 318 рублей. Причём 750 рублей он оставил в автоматах «Игрушки».
Спустя четыре дня — 16 декабря к 35-летнему липчанину подошел полицейский с логичными вопросами по поводу использования чужой карты. И мужчина сразу во всём сознался.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, липчанина приговорили к штрафу в 50 000 рублей в доход государства. Но в суде в соответствие с частью шестой статьи 15 УК РФ категорию преступления сменили мужчине, который с детства является инвалидом, с тяжкой на средней тяжести, и после освободили от штрафа в связи с примирением с владельцем банковской карты.
