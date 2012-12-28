Космонавт Иван Вагнер опубликовал снимок Липецка с орбиты и рассказал о заповедниках региона
НЛМК Live
253
сегодня, 14:00
Лучший машинист экскаватора НЛМК работает в конвертерном цехе №2
На НЛМК провели конкурс профессионального мастерства среди машинистов экскаватора. За звание «Лучшего по профессии» боролось 45 сотрудников из разных цехов комбината.
По итогам конкурса лучшим машинистом экскаватора НЛМК стал представитель конвертерного цеха №2 Сергей Дуев. Второе место у машиниста из цеха по переработке металлургических шлаков (ЦПМШ) Николая Першина. Третье место — у сотрудника конвертерного цеха №1 Дмитрия Ситникова. В номинации «Лучший молодой рабочий» победил машинист экскаватора ЦПМШ Антон Кулигин. Победители и призеры конкурса получили дипломы, корпоративные знаки «Лучший по профессии» и денежные премии в размере от 25 до 60 тысяч рублей.
— Я всегда мечтал работать на крупной технике, и моя мечта сбылась. А теперь я в числе лучших среди коллег — это важно и почетно для меня. Здорово, что компания предоставляет сотрудникам возможность профессионального и личностного роста, — поделился Сергей Дуев.
В конкурсах «Лучший по профессии» на НЛМК ежегодно участвуют более тысячи сотрудников. В 2025 году в компании проведут 48 таких соревнований. Сильнейших уже определили среди водителей карьерных самосвалов, горновых и представителей других профессий.
