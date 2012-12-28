Все новости
НЛМК Live
253
сегодня, 14:00

Лучший машинист экскаватора НЛМК работает в конвертерном цехе №2

На НЛМК провели конкурс профессионального мастерства среди машинистов экскаватора. За звание «Лучшего по профессии» боролось 45 сотрудников из разных цехов комбината. 

15 машинистов прошли в финал, где показали мастерство в управлении тяжелой техникой. В задании «Коромысло» нужно было перенести ковшом коромысло с ведрами, наполненными водой, не расплескав ее. В «Колодце» - тремя средними зубьями ковша наполняли ведро водой из бочки. Одними из самых зрелищных стали упражнения, в которых машинисты экскаватора закрывали ковшом спичечный коробок и забивали гвоздь в шпалу. Всего участники конкурса прошли пять испытаний, на которые отводилось 15 минут. Жюри оценивало качество и скорость выполнения заданий.

Лучший экскаваторщик_2.jpg
 
По итогам конкурса лучшим машинистом экскаватора НЛМК стал представитель конвертерного цеха №2 Сергей Дуев. Второе место у машиниста из цеха по переработке металлургических шлаков (ЦПМШ) Николая Першина. Третье место — у сотрудника конвертерного цеха №1 Дмитрия Ситникова. В номинации «Лучший молодой рабочий» победил машинист экскаватора ЦПМШ Антон Кулигин. Победители и призеры конкурса получили дипломы, корпоративные знаки «Лучший по профессии» и денежные премии в размере от 25 до 60 тысяч рублей.

— Я всегда мечтал работать на крупной технике, и моя мечта сбылась. А теперь я в числе лучших среди коллег — это важно и почетно для меня. Здорово, что компания предоставляет сотрудникам возможность профессионального и личностного роста, — поделился Сергей Дуев.

В конкурсах «Лучший по профессии» на НЛМК ежегодно участвуют более тысячи сотрудников. В 2025 году в компании проведут 48 таких соревнований. Сильнейших уже определили среди водителей карьерных самосвалов, горновых и представителей других профессий. 

конкурс

