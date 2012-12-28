Все новости
41-летний мужчина поймал шесть краснокнижных рыб

И теперь ему грозит до двух лет колонии.

В Задонском районе направлено в суд уголовное дело 41-летнего жителя Белгородской области, обвиняемого в незаконной ловле рыбы (по пунктам «б, г» части первой статьи 256 УК РФ).

«По версии следствия, на реке Дон в районе государственного природного зоологического заказника регионального значения «Задонский» мужчина при помощи спиннинга, оснащенного насадкой для багрения, поймал шесть особей волжского подуста, который занесен в Красную книгу Липецкой области», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Браконьерские снасти конфискованы. Рыбак признал вину, ему грозит до двух лет лишения свободы.
Комментарии (11)

Зимний рыбак
11 минут назад
Простят, он же житель Белгородской области, возможно беженец. А вот своих за багор надо наказывать
Фото
14 минут назад
Могли б хоть фото показать этих подустов. А то вдруг поймаю
Гость
17 минут назад
Что за бред?подуст донная рыба,ее невозможно забогрить спиннингом.
Рыбак
29 минут назад
В Астрахани и воблу продавать нельзя а рынки забиты мол она из Казахстана.
Об этом
38 минут назад
А что грозит, инспекторам за поимку 41 летнего мужчины в природном, заказнике? Это же браконьерство
Гость
38 минут назад
Закон, един для всех, миллиард , шесть рыбок
Хорошо
46 минут назад
что написали, теперь с Красной Книгой на рыбалку ходить будем:)
Естественный отбор
46 минут назад
Может он не рыбак и понятия не имел что поймал краснокнижных рыб.
Рон
47 минут назад
подуста убрали из красной книги , или в прошлом году чудак их поймал
И вот зачем?
сегодня, 18:18
Что он жарить собирался? Или тушить? Не факт, что они вкуснее обычных.
ответ
22 минуты назад
в ней даже поликоло нет
