Происшествия
сегодня, 18:11
41-летний мужчина поймал шесть краснокнижных рыб
И теперь ему грозит до двух лет колонии.
«По версии следствия, на реке Дон в районе государственного природного зоологического заказника регионального значения «Задонский» мужчина при помощи спиннинга, оснащенного насадкой для багрения, поймал шесть особей волжского подуста, который занесен в Красную книгу Липецкой области», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Браконьерские снасти конфискованы. Рыбак признал вину, ему грозит до двух лет лишения свободы.
Комментарии (11)