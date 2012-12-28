41-летний мужчина поймал шесть краснокнижных рыб

И теперь ему грозит до двух лет колонии.

В Задонском районе направлено в суд уголовное дело 41-летнего жителя Белгородской области, обвиняемого в незаконной ловле рыбы (по пунктам «б, г» части первой статьи 256 УК РФ).«По версии следствия, на реке Дон в районе государственного природного зоологического заказника регионального значения «Задонский» мужчина при помощи спиннинга, оснащенного насадкой для багрения, поймал шесть особей волжского подуста, который занесен в Красную книгу Липецкой области», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Браконьерские снасти конфискованы. Рыбак признал вину, ему грозит до двух лет лишения свободы.