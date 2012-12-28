Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Происшествия
сегодня, 11:45
55-летняя липчанка перевела на «безопасный счёт» 2,5 миллиона рублей
А 56-летняя — 936 тысяч рублей.
А 28-летняя ельчанка хотела заработать на инвестициях. Дополнительный заработок она нашла в Telegram-канале и неделю вкладывала деньги через приложение. Всего женщина лишилась 905 тысяч рублей.
Комментарии (5)