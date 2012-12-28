55-летняя липчанка перевела на «безопасный счёт» 2,5 миллиона рублей

А 56-летняя — 936 тысяч рублей.

13 октября в полицию обратились две женщины, которые отправили на «безопасный счёт» крупные суммы. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 55-летняя липчанка перевела мошенникам 2,5 миллиона рублей, 56-летняя — 936 тысяч рублей.А 28-летняя ельчанка хотела заработать на инвестициях. Дополнительный заработок она нашла в Telegram-канале и неделю вкладывала деньги через приложение. Всего женщина лишилась 905 тысяч рублей.