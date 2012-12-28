Отбой жёлтого

$81,41
€94,70
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Липецкая вечЁрка: упавший истребитель, видео гибели байкерши и предостережение мэру
Общество
В Липецкой области станет прохладнее, дожди продолжаются
Погода в Липецке
Яблоки, соки, детское питание — Липецкая область представила свою экспозицию на выставке «Золотая осень»
Общество
Как в GTA: пьяный угонщик дважды пытался скрыться от полицейской погони
Происшествия
Автоинспектора подозревают в мелкой взятке
Происшествия
19-летний мотоциклист разбился на улице Кривенкова
Происшествия
Ночью на Космонавтов врезался в столб автомобиль: пострадали два человека
Происшествия
Опубликовано видео гибели на улице Циолковского 19-летней девушки
Происшествия
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
$81,41
€94,70
Радио дача
(12+)
91.1FM
Радио Дача
91.1FM
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецк везут дешевый сахар из соседних областей
Общество
В Липецке будут судить бандитов с кувалдой
Происшествия
На каком стуле сидел главный банкир Липецка?
Общество
Красный уровень для шести районов
Происшествия
В Липецке мурлыке прострелили глаз
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Медалистом турнира по бодибилдингу в Липецке стал… известный боец ММА
Спорт
12-летний липецкий школьник установил шесть силовых рекордов мира
Спорт
Дебетовая карта: особенности использования
Общество
Боец из Чаплыгина - лучший в турнире по ММА
Спорт
Читать все
В Липецке мурлыке прострелили глаз
Происшествия
Дебетовая карта: особенности использования
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
12-летний липецкий школьник установил шесть силовых рекордов мира
Спорт
В Липецкой области дожди и до +11
Погода в Липецке
Жёлтый-красный-снова жёлтый
Происшествия
Красный уровень для шести районов
Происшествия
Медалистом турнира по бодибилдингу в Липецке стал… известный боец ММА
Спорт
Отбой жёлтого
Общество
Снова жёлтый
Происшествия
Читать все
Общество
356
сегодня, 18:30
Отбой жёлтого
Немного приятных новостей вам в воскресную ленту.
Оперативные службы объявили о прекращении желтого уровня воздушной опасности на территории Липецкой области. Липчане могут вновь вздохнуть спокойно. Некоторое время...
Отбой воздушной тревоги
0
0
0
2
3
Комментарии
Do not enter anything in this field
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с
правилами
.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.:
(4742) 35-72-96
,
35-72-91
email:
boss@gorod48.ru
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство.
Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с
письменного согласия
и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.:
(4742) 74-08-08,
77-55-88
email:
info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов
cookie
подтвердить
Комментарии