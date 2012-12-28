Все новости
Липецк возглавила Светлана Бедрова
Общество
Пожарные добрались до подопечной соцзащиты через крохотное окошко — но было уже поздно
Происшествия
На площади Победы загорелась квартира: из дома эвакуировали 15 человек
Происшествия
Липецкую многоэтажку заливает талой водой
Общество
Спасатели помогли доставить пациента до машины скорой
Общество
Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
Происшествия
Разбившийся снегоход был зарегистрирован, но водитель не учился его управлению
Происшествия
В Липецке продолжают экономить на капремонтах школ
Общество
«Нас сверху заливает, а снизу мы гниём»: руководитель областного СК поручил возбудить дело по дому на Московской
Общество
«ВАЗ» на чаплыгинской трассе загорелся после взрыва газового баллончика
Происшествия
На площади Победы загорелась квартира: из дома эвакуировали 15 человек
Происшествия
В Липецкой области воздушная тревога
Происшествия
Десятая крыша рухнула в Липецкой области
Происшествия
31-летний грязинец переделал винтовку и продал
Происшествия
Троих менеджеров пункта выдачи заказов обвиняют в краже товаров на 359 000 рублей
Происшествия
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
В Дачном отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: крышепад, кто руководит городом и состояние спасенных из рухнувшего цеха
Общество
Женщина попала в больницу после аварии на дороге Липецк-Данков
Происшествия
В Кулешовке сгорел микроавтобус
Происшествия
Происшествия
432
32 минуты назад

В Кулешовке сгорел микроавтобус

Пожар начался ранним утром.

Около половины шестого утра 28 февраля в селе Кулешовка Липецкого округа сгорел микроавтобус «Пежо», сообщает ГУ МЧС по Липецкой области.

Спасатели рассказали о последствиях вчерашнего пожара в доме на площади Победы, 3а: огонь повредил внутреннюю отделку квартиры и вещи на 15 квадратных метрах. 

Вера в Липецке пожарные выезжали еще на один вызов — с улицы Жуковского,8. Оне был связан с задымлением, вызванным подгоранием пищи.
МЧС
пожар
Комментарии

