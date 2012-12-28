В Кулешовке сгорел микроавтобус

Пожар начался ранним утром.

Около половины шестого утра 28 февраля в селе Кулешовка Липецкого округа сгорел микроавтобус «Пежо», сообщает ГУ МЧС по Липецкой области.Спасатели рассказали о последствиях вчерашнего пожара в доме на площади Победы, 3а: огонь повредил внутреннюю отделку квартиры и вещи на 15 квадратных метрах.Вера в Липецке пожарные выезжали еще на один вызов — с улицы Жуковского,8. Оне был связан с задымлением, вызванным подгоранием пищи.