Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
«Нас сверху заливает, а снизу мы гниём»: руководитель областного СК поручил возбудить дело по дому на Московской
32 минуты назад
В Кулешовке сгорел микроавтобус
Пожар начался ранним утром.
Спасатели рассказали о последствиях вчерашнего пожара в доме на площади Победы, 3а: огонь повредил внутреннюю отделку квартиры и вещи на 15 квадратных метрах.
Вера в Липецке пожарные выезжали еще на один вызов — с улицы Жуковского,8. Оне был связан с задымлением, вызванным подгоранием пищи.
