31-летний грязинец переделал винтовку и продал

Его обвиняют в незаконном обороте оружия.

31-летнего грязинца обвиняют в незаконном обороте оружия.«По предварительным данным, подозреваемый приобрел пневматическую винтовку с дульной энергией 3,5 Дж. После внесения в неё технических изменений, дульная энергия превысила 7,5 Дж. Вопреки закону в ноябре прошлого года мужчина продал переделанную пневматическую винтовку за 50 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Экспертиза показала: изъятое оружие пригодно для производства выстрела и имеет внесённые конструктивные изменения. Возбуждено уголовное дело по части седьмой статьи 222 УК РФ, санкции которой — до четырех лет лишения свободы.