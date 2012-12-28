Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
«Нас сверху заливает, а снизу мы гниём»: руководитель областного СК поручил возбудить дело по дому на Московской
Происшествия
57
15 минут назад
31-летний грязинец переделал винтовку и продал
Его обвиняют в незаконном обороте оружия.
«По предварительным данным, подозреваемый приобрел пневматическую винтовку с дульной энергией 3,5 Дж. После внесения в неё технических изменений, дульная энергия превысила 7,5 Дж. Вопреки закону в ноябре прошлого года мужчина продал переделанную пневматическую винтовку за 50 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Экспертиза показала: изъятое оружие пригодно для производства выстрела и имеет внесённые конструктивные изменения. Возбуждено уголовное дело по части седьмой статьи 222 УК РФ, санкции которой — до четырех лет лишения свободы.
0
0
0
0
1
Комментарии