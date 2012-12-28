Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецк возглавила Светлана Бедрова
Общество
Пожарные добрались до подопечной соцзащиты через крохотное окошко — но было уже поздно
Происшествия
Липецкую многоэтажку заливает талой водой
Общество
На площади Победы загорелась квартира: из дома эвакуировали 15 человек
Происшествия
Спасатели помогли доставить пациента до машины скорой
Общество
Разбившийся снегоход был зарегистрирован, но водитель не учился его управлению
Происшествия
Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
Происшествия
В Липецке продолжают экономить на капремонтах школ
Общество
«Нас сверху заливает, а снизу мы гниём»: руководитель областного СК поручил возбудить дело по дому на Московской
Общество
«ВАЗ» на чаплыгинской трассе загорелся после взрыва газового баллончика
Происшествия
Читать все
На площади Победы загорелась квартира: из дома эвакуировали 15 человек
Происшествия
В Липецкой области воздушная тревога
Происшествия
Троих менеджеров пункта выдачи заказов обвиняют в краже товаров на 359 000 рублей
Происшествия
Два ДТП закупорили движение на улице Кривенкова
Общество
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
В Дачном отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: крышепад, кто руководит городом и состояние спасенных из рухнувшего цеха
Общество
В Липецкой области туман и до +2
Погода в Липецке
31-летний грязинец переделал винтовку и продал
Происшествия
НЛМК поможет школьникам выбрать профессию
Общество
Читать все
Происшествия
57
15 минут назад

31-летний грязинец переделал винтовку и продал

Его обвиняют в незаконном обороте оружия.

31-летнего грязинца обвиняют в незаконном обороте оружия.

«По предварительным данным, подозреваемый приобрел пневматическую винтовку с дульной энергией 3,5 Дж. После внесения в неё технических изменений, дульная энергия превысила 7,5 Дж. Вопреки закону в ноябре прошлого года мужчина продал переделанную пневматическую винтовку за 50 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Экспертиза показала: изъятое оружие пригодно для производства выстрела и имеет внесённые конструктивные изменения. Возбуждено уголовное дело по части седьмой статьи 222 УК РФ, санкции которой — до четырех лет лишения свободы.
оружие
0
0
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить