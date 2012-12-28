Все новости
В Липецкой области упал истребитель МиГ-31

Происшествия
Происшествия
Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей

Происшествия
Происшествия
Опубликовано видео гибели на улице Циолковского 19-летней девушки

Происшествия
Происшествия
19-летний мотоциклист разбился на улице Кривенкова

Происшествия
Происшествия
40-летний мужчина сначала угрожал убить свою бывшую, а потом установил GPS-трекер на её машину

Происшествия
Происшествия
Роману Ченцову объявила предостережение прокуратура: в городе 81 аварийный дом

Общество
Общество
На фабрике «Рошен» начали растаскивать окна

Происшествия
Происшествия
Регистратор снял обгон по встречке на перекрестке под Липецком

Происшествия
Происшествия
Липецкая вечЁрка: бывшего спикера горсовета подозревают в мошенничестве, буллинг в школе и красивые даты свадеб

Общество
Общество
Ночью на Космонавтов врезался в столб автомобиль: пострадали два человека

Происшествия
Происшествия
Регистратор снял обгон по встречке на перекрестке под Липецком

Происшествия
Происшествия
Водитель «Ягуара» нарушил правила и скрылся с места ДТП в Подгорном

Происшествия
Происшествия
Автоинспектора подозревают в мелкой взятке

Происшествия
Происшествия
«На кладбище просто ужас что творится!»

Общество
Общество
Три ясеня, клен и березы: опасные деревья на улице Терешковой не сносят много лет

Общество
Общество
Как в GTA: пьяный угонщик дважды пытался скрыться от полицейской погони

Происшествия
Происшествия
Министр культуры Липецкой области Ирина Кремнёва впервые за долгое время появилась на публике

Культура
Культура
В центре Липецка «Лада Гранта» пробила забор и въехала в дом после встречи с «Рено Логан»

Происшествия
Происшествия
Сносившего аварийные дома в Липецке подрядчика подозревают в мошенничестве

Происшествия
Происшествия
Половина липецких многоэтажек уже с теплом

Общество
Общество
Три ясеня, клен и березы: опасные деревья на улице Терешковой не сносят много лет

В мэрии пообещали спилить сухостой уже на следующей неделе.

После того, как GOROD48 рассказал о завершении расследования дел об упавших на липчан деревьях, в редакцию пришла жалоба от жителей домов № 38А и 38Б по улице Терешковой.







По словам горожан, с 2010 года во дворе стоят сухие деревья: три ясеня, клен и березы. Зимой 2025 года одна из берез упала и задела мужчину, который выгуливал собаку. В управлении главного смотрителя липчанам пообещали срубить опасные деревья в конце августа, но так и не срубили.

В пресс-службе мэрии пообещали, что сухие деревья начнут сносить 13 октября.
Комментарии (5)

Неравнодушная
8 минут назад
А сколько сухостоя на детских площадках в центре города - Пушкина, Первомайская, Советская... Чем занимается Департамент по благоустройству?
Светлана
12 минут назад
Гость верно подметил: на ясенях строили великолепные шалаши. У нас это был не просто шалаш, а целая комната! Взрослые мальчишки, настоящие самородки, сотворили на ясене настоящее чудо: огромный шалаш с лестницей и окошками. Волшебное было убежище! Но 21 век безжалостно уничтожил ясени как вид. До боли жаль.
гость
22 минуты назад
Жалко ясени. На них я в детстве шалаши строил.
Елена
27 минут назад
у нас ведь как, пока петух не клюнет...
