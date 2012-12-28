Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
Три ясеня, клен и березы: опасные деревья на улице Терешковой не сносят много лет
В мэрии пообещали спилить сухостой уже на следующей неделе.
По словам горожан, с 2010 года во дворе стоят сухие деревья: три ясеня, клен и березы. Зимой 2025 года одна из берез упала и задела мужчину, который выгуливал собаку. В управлении главного смотрителя липчанам пообещали срубить опасные деревья в конце августа, но так и не срубили.
В пресс-службе мэрии пообещали, что сухие деревья начнут сносить 13 октября.
