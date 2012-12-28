Кражу наушников записала камера наблюдения

Ущерб составил 9 тысяч рублей.

Кражу наушников из оставленного на парковке рюкзака записала камера наблюдения: подозреваемого задержали полицейские.«По данным следствия, во дворе дома по улице Депутатской 27-летний липчанин забрал беспроводные наушники из рюкзака, забытого мужчиной на парковке. Ущерб составил 9 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Украденные наушники изъяты. Действия подозреваемого квалифицированы по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», cанкции которой — до пяти лет лишения свободы.