сегодня, 09:54
Кражу наушников записала камера наблюдения
Ущерб составил 9 тысяч рублей.
«По данным следствия, во дворе дома по улице Депутатской 27-летний липчанин забрал беспроводные наушники из рюкзака, забытого мужчиной на парковке. Ущерб составил 9 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Украденные наушники изъяты. Действия подозреваемого квалифицированы по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», cанкции которой — до пяти лет лишения свободы.
Комментарии (5)