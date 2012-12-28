Все новости
Шесть БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
Во время атаки БПЛА в Ельце загорелся автомобиль и повреждено остекление дома
Происшествия
Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
Происшествия
Красный уровень введен на территории всей области
Происшествия
24-летний водитель погиб в столкновении трёх автомобилей
Происшествия
Два велосипедиста чудом уцелели в ДТП на перекрестке улиц Фрунзе и Первомайской
Происшествия
Аттракционы «Петропарка» готовы к запуску: мэрия ждет разрешения Ростехнадзора
Общество
В Тербунском районе простились с погибшим военнослужащим
Общество
52-летний мужчина получил 17 лет колонии за совращение четырёх девочек
Происшествия
Владимир Коротков покинул должность руководителя регионального Роспотребнадзора
Общество
Сэкономленные на строительстве школы деньги направят на обустройство «Петропарка»
Общество
В Липецкой области еще один теплый и сухой день
Погода в Липецке
Розничная торговля в Липецкой области выросла незначительно
Экономика
Объем займов в ломбардах вырос на 35%: липчане взяли 656 миллионов рублей
Общество
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
На улице Будённого обнаружены обломки БПЛА: губернатор поручил эвакуировать горожан
Происшествия
На НЛМК стартовала осенняя Неделя здоровья
НЛМК Live
Это Сселки: водитель с парковки магазина выехал на встречку
Общество
Липецкая вечЁрка: последствия атаки БПЛА, компенсация за загрызенного сына и когда заработает «Петропарк»
Общество
В Тербунском районе простились с погибшим военнослужащим
Общество
Происшествия
1387
38 минут назад
1

На улице Будённого обнаружены обломки БПЛА: губернатор поручил эвакуировать горожан

На месте обнаружения обломков работают взрывотехники. Эвакуированных липчан разместят в ПВР.

В Липецке на улице Буденного обнаружены взрывоопасные обломки БПЛА, сообщил губернатор Игорь Артамонов. 

«На месте работают специалисты-взрывотехники и экстренные службы. Для обеспечения безопасности поручил мэру города провести эвакуацию части жителей, организовав их размещение в ПВР. 

Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал Игорь Артамонов в Telegram.

Напомним, этой ночью над Липецкой областью перехвачены шесть беспилотников самолетного типа.

воздушная тревога
БПЛА
Комментарии (1)

Лип
31 минуту назад
Полночи и день мало было найти друг, был день люди ходили, дети,а теперь нашли...
