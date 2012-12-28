Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
Липецкая вечЁрка: последствия атаки БПЛА, компенсация за загрызенного сына и когда заработает «Петропарк»
На улице Будённого обнаружены обломки БПЛА: губернатор поручил эвакуировать горожан
На месте обнаружения обломков работают взрывотехники. Эвакуированных липчан разместят в ПВР.
«На месте работают специалисты-взрывотехники и экстренные службы. Для обеспечения безопасности поручил мэру города провести эвакуацию части жителей, организовав их размещение в ПВР.
Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал Игорь Артамонов в Telegram.
Напомним, этой ночью над Липецкой областью перехвачены шесть беспилотников самолетного типа.
