Шесть БПЛА сбиты над Липецкой областью

Шесть БПЛА самолетного типа перехвачены этой ночью в Липецкой области, сообщает Минобороны РФ. Всего за ночь над 14 регионами страны и акваторией Черного моря сбиты 184 беспилотника.Воздушная тревога продолжалась в области с половины первого ночи до шести утра.