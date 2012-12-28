$83,00
Шесть БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
Происшествия
338
11 минут назад
Шесть БПЛА сбиты над Липецкой областью
Шесть БПЛА самолетного типа перехвачены этой ночью в Липецкой области, сообщает Минобороны РФ. Всего за ночь над 14 регионами страны и акваторией Черного моря сбиты 184 беспилотника.
Воздушная тревога продолжалась в области с половины первого ночи до шести утра.
воздушная тревога
БПЛА
