39 минут назад
Из сельской гимназии украли три ноутбука

В краже подозревают ремонтировавших школу рабочих.

Из гимназии в селе Ольговка Добринского района украли ноутбуки.

«В сентябре трое местных жителей в возрасте от 19 до 30 лет принимали участие в ремонте здания гимназии. Повредив навесной замок, они незаконно проникли в подвал и похитили три ноутбука», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Похищенное изъято. Действия подозреваемых квалифицированы по пункту «б» части второй статьи 158 УК РФ, санкции которой — до пяти лет лишения свободы.
Комментарии (1)

житель
14 минут назад
а где работали трое местных жителей в возрасте от 19 до 30 лет до ремонта школы?
Ответить
