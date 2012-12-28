Из сельской гимназии украли три ноутбука

В краже подозревают ремонтировавших школу рабочих.

Из гимназии в селе Ольговка Добринского района украли ноутбуки.«В сентябре трое местных жителей в возрасте от 19 до 30 лет принимали участие в ремонте здания гимназии. Повредив навесной замок, они незаконно проникли в подвал и похитили три ноутбука», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Похищенное изъято. Действия подозреваемых квалифицированы по пункту «б» части второй статьи 158 УК РФ, санкции которой — до пяти лет лишения свободы.