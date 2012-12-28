Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
Происшествия
1413
сегодня, 15:06
15
Очевидцы пожаловались на опасный маневр водителя автобуса
Сотрудники Госавтоинспекции изучат видеозапись.
«Стандартная ситуация. Автобус из левого ряда через сплошную поворачивает направо», — говорится в комментарии к видеозаписи.
Но поделившийся видеозаписью водитель не учёл один момент: действие знаков 5.15.1 «Направления движения по полосам» и 5.15.2 «Направления движения по полосе» не распространяется на маршрутные транспортные средства.
— Сотрудники Госавтоинспекции изучат видеозапись, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Комментарии (15)