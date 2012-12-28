Все новости
Пропавшего без вести на СВО многодетного отца признали погибшим
Общество
Пропавшую в Липецке 7-летнюю девочку нашли в Новосибирске
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
Общество
17-летнюю девушку ищут с 29 сентября
Происшествия
Одна из лучших липецких тренеров по плаванию не смогла победить онкологию
Спорт
Липецкая вечЁрка: погибший от ранения подросток, момент ДТП на Студеновской и рост цен на бензин
Общество
У липчанина нашли 265 тысяч пачек сигарет на 34 миллиона рублей
Происшествия
Дело — труба: муж с женой украли 11 труб от медицинской организации
Общество
На Лебедянском шоссе вспыхнул автомобиль
Происшествия
17-летнюю девушку ищут с 29 сентября
Происшествия
При реконструкции сетей водоснабжения оставили без света более 8,5 тысяч липчан и 130 юрлиц
Общество
Очевидцы пожаловались на опасный маневр водителя автобуса
Происшествия
Концентрация пыли у асфальтобетонного завода превышала норму в 4 раза
Общество
999 километров противопожарных минерализованных полос обустроено в лесах Липецкой области
Общество
«После «Прометея» я твердо решила стать учителем!»
Общество
За два дня водители автобусов нарушили правила 123 раза
Происшествия
В районе Новолипецка отключат холодную воду
Общество
В парках сегодня продолжают раскладывать приманки-брикеты
Общество
В Ельце сгорела «Газель»
Происшествия
Происшествия
1413
сегодня, 15:06
15

Очевидцы пожаловались на опасный маневр водителя автобуса

Сотрудники Госавтоинспекции изучат видеозапись.

В редакцию GOROD48 обратился водитель, видеорегистратор которого записал опасный маневр водителя автобуса при повороте на улицу Минскую (в районе спортивного комплекса «Ледовый»).

«Стандартная ситуация. Автобус из левого ряда через сплошную поворачивает направо», — говорится в комментарии к видеозаписи.

Но поделившийся видеозаписью водитель не учёл один момент: действие знаков 5.15.1 «Направления движения по полосам» и 5.15.2 «Направления движения по полосе» не распространяется на маршрутные транспортные средства.

252e0bb2-10c8-4ab2-837e-1857ab96f45a.jpeg

— Сотрудники Госавтоинспекции изучат видеозапись, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
ПДД
нарушение
3
1
2
1
8

Комментарии (15)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
indesit
5 минут назад
Для таких очевидцев раньше рисовали на заднем капоте "держи дистанцию".
Ответить
Дед
32 минуты назад
Все правду ищете ? Да нету ее ! За собой лучше смотрите !
Ответить
Липчанин
43 минуты назад
Это автобус частного перевозчика Орловой, её водители все выполняют опасные маневры из-за жажды денег.
Ответить
Для чего
47 минут назад
опубликовывать этот бред? Поголовная безграмотность водятлов уже не удивляет. Автобус не нарушал ПДД.
Ответить
водятел
53 минуты назад
Да мы плевать хотели на штраф 500 рублей
Ответить
Ель Сибирская
сегодня, 15:40
Давайте штрафовать доносчиков.
Ответить
Владимир.
сегодня, 15:39
Нужно покупать автобус и ездить по безприделу... на красный, не со своей полосы, по встречке, через сплошные... Все согласно правил.
Ответить
Тогда уж
57 минут назад
Лучше скорую. Не?
Ответить
Депутат
сегодня, 15:38
" 8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение. " И заметьте, никаких особых условий для маршрутных транспортных средств!
Ответить
Липчанен
43 минуты назад
Длинномерам можно из левого положения поворачивать направо, так как они могут не вписаться в поворот.
Ответить
ЮВП
сегодня, 15:33
Обратите внимание на нарушение требования разметки водителем легкового автомобиля. Ждём комментарий сотрудников ГАИ. Про автобус смотреть не стал.
Ответить
Екатерина
54 минуты назад
А где он нарушил требования? Наверно вас нужно проверить.... что вы там принимаете
Ответить
Липецк 48
57 минут назад
Не выдумывай, это не равнозначно повороту автобуса с левой полосы направо.
Ответить
Липчанин
сегодня, 15:32
По итогу владельца регистратора сотрудникам ГАИ нужно проверить на знание правил дорожного движения.
Ответить
Еще комментарии
