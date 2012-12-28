Очевидцы пожаловались на опасный маневр водителя автобуса

Сотрудники Госавтоинспекции изучат видеозапись.

В вашем браузере отключен JavaScript

В редакцию GOROD48 обратился водитель, видеорегистратор которого записал опасный маневр водителя автобуса при повороте на улицу Минскую (в районе спортивного комплекса «Ледовый»).«Стандартная ситуация. Автобус из левого ряда через сплошную поворачивает направо», — говорится в комментарии к видеозаписи.Но поделившийся видеозаписью водитель не учёл один момент: действие знаков 5.15.1 «Направления движения по полосам» и 5.15.2 «Направления движения по полосе» не распространяется на маршрутные транспортные средства.— Сотрудники Госавтоинспекции изучат видеозапись, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.