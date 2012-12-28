Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
сегодня, 09:14
Статистика: в Липецкой области дорожали яйца и дешевел сыр
Цены на овощи начали расти после сезонного снижения. Заметно подорожали яйца. Стал дешевле сыр.
Заметнее всего подорожали на прошлой неделе помидоры (+7,77%). Яйца прибавили в цене 2,18%, их стоимость перешагнула отметку в 70 рублей за десяток. Подорожали на 1,2% куры. После сезонного снижения стала расти цена на большинство овощей и плодов: кроме помидоров стали дороже лук, свекла, морковь, яблоки (рост от 0,52% до 2,82%). Стоимость подсолнечного масла увеличилась на 1,08%, гречки – на 1,24%. Менее одного процента выросли цены на говядину, сливочное масло, творог, сухие молочные смеси для детского питания.
Заметно подешевела соль – на 3,15%. Из овощей снизилась цена на капусту (-2,68%) и огурцы (-1,33%). Сыр стал дешевле на 1,51%. Снизилась стоимость пастеризованного молока, сметаны, пшеничного хлеба, риса.
Не изменилась стоимость картофеля, свинины, баранины, рыбы, маргарина, сахара, чая, печенья, муки, ржаного хлеба, вермишели и макаронных изделий в целом.
Из непродовольственных товаров мужские футболки подорожали на 1,41%, стали дороже хозяйственное мыло и стиральный порошок. Подешевели шампунь и сухие корма для животных. Недельная инфляция не затронула такие товары, как джинсы для детей и подростков, школьные спортивные костюмы, детские футболки, мужские носки, детские и взрослые кроссовки, туалетное мыло, зубную пасту и зубные щетки, сигареты с фильтром, туалетную бумагу, спички.
