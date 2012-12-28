Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Раненый во время ночной погони подросток умер
Происшествия
Родители участников погони со стрельбой привлечены к административной ответственности
Происшествия
Смерть подростка от пулевого ранения расследует Следственный комитет
Происшествия
Пропавшего без вести на СВО многодетного отца признали погибшим
Общество
Рост цен на бензин в Липецкой области продолжает ускоряться
Общество
Пропавшую в Липецке 7-летнюю девочку нашли в Новосибирске
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
Общество
Липецкая вечЁрка: погибший от ранения подросток, момент ДТП на Студеновской и рост цен на бензин
Общество
Пионер сотовой связи в Липецке возглавил хакасский филиал МТС
Экономика
Читать все
Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
Общество
Статистика: в Липецкой области дорожали яйца и дешевел сыр
Общество
Пропавшую в Липецке 7-летнюю девочку нашли в Новосибирске
Общество
В Липецкой области более 160 педагогов среднего профессионального образования получили награды
Общество
Липецкая вечЁрка: погибший от ранения подросток, момент ДТП на Студеновской и рост цен на бензин
Общество
Полицейские Липецка изъяли крупную партию марихуаны
Общество
Неотложка попала в ДТП в Липецке
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП за сутки в Липецкой области
Происшествия
Сегодня в Липецке: выставка сподвижника Церетели, дети-оборвыши и каким должен быть идеальный учитель
Общество
На Лебедянском шоссе вспыхнул автомобиль
Происшествия
Читать все
Общество
235
сегодня, 09:14
11

Статистика: в Липецкой области дорожали яйца и дешевел сыр

Цены на овощи начали расти после сезонного снижения. Заметно подорожали яйца. Стал дешевле сыр.

Липецкстат представил итоги мониторинга оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 23 по 29 сентября) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.

Заметнее всего подорожали на прошлой неделе помидоры (+7,77%). Яйца прибавили в цене 2,18%, их стоимость перешагнула отметку в 70 рублей за десяток. Подорожали на 1,2% куры. После сезонного снижения стала расти цена на большинство овощей и плодов: кроме помидоров стали дороже лук, свекла, морковь, яблоки (рост от 0,52% до 2,82%). Стоимость подсолнечного масла увеличилась на 1,08%, гречки – на 1,24%. Менее одного процента выросли цены на говядину, сливочное масло, творог, сухие молочные смеси для детского питания.

Заметно подешевела соль – на 3,15%. Из овощей снизилась цена на капусту (-2,68%) и огурцы (-1,33%). Сыр стал дешевле на 1,51%. Снизилась стоимость пастеризованного молока, сметаны, пшеничного хлеба, риса.

Не изменилась стоимость картофеля, свинины, баранины, рыбы, маргарина, сахара, чая, печенья, муки, ржаного хлеба, вермишели и макаронных изделий в целом.

Из непродовольственных товаров мужские футболки подорожали на 1,41%, стали дороже хозяйственное мыло и стиральный порошок. Подешевели шампунь и сухие корма для животных. Недельная инфляция не затронула такие товары, как джинсы для детей и подростков, школьные спортивные костюмы, детские футболки, мужские носки, детские и взрослые кроссовки, туалетное мыло, зубную пасту и зубные щетки, сигареты с фильтром, туалетную бумагу, спички.
цены
статистика
0
0
0
0
1

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Трлекуровские
18 минут назад
Яблоки продаются в Москве
Ответить
Липчанин.
20 минут назад
Сыр не подешевел не на копейку!!!
Ответить
Колян
21 минуту назад
Вот оно настало светлое будущее.
Ответить
Кто знает
27 минут назад
Когда начнут продавать яблоки ,из Троекурова ,на рынке?
Ответить
Васёк
29 минут назад
А что про стоимость рыбы молчат. Скоро минтай с мойвой деликатесом будут. Не каждый их сможет себе купить покушать.
Ответить
Васёк
31 минуту назад
Нужно ходить в пятерочку, по телевизору говорят там цены упали.
Ответить
Гость
33 минуты назад
Стоит вам выложить эти цифры как сразу же цена меняется в большию сумму. На прошлой недели писали про бензин и говорили что яйца по дешевели. И на тебе такой не ожидонный и не предвиденный момент. Оказывается они все же подорожали.
Ответить
Раб мз МФЦ
34 минуты назад
Бомжпакеты тоже подорожали. С нашей получкой 24000 рублей стало их накладно покупать.
Ответить
Нервная мать
37 минут назад
В магазин ходим, как в музей. Посмотреть.Цены огромные, упаковки маленькие. Скоро фасовать, как для грудничков будут. Купишь упаковку, а есть нечего. Цены растут, а зарплаты на месте стоят.
Ответить
Волонтёр
42 минуты назад
Дорожает ощутимо, дешевеет на копейку.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить