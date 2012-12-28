Статистика: в Липецкой области дорожали яйца и дешевел сыр

Цены на овощи начали расти после сезонного снижения. Заметно подорожали яйца. Стал дешевле сыр.

Липецкстат представил итоги мониторинга оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 23 по 29 сентября) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.Заметнее всего подорожали на прошлой неделе помидоры (+7,77%). Яйца прибавили в цене 2,18%, их стоимость перешагнула отметку в 70 рублей за десяток. Подорожали на 1,2% куры. После сезонного снижения стала расти цена на большинство овощей и плодов: кроме помидоров стали дороже лук, свекла, морковь, яблоки (рост от 0,52% до 2,82%). Стоимость подсолнечного масла увеличилась на 1,08%, гречки – на 1,24%. Менее одного процента выросли цены на говядину, сливочное масло, творог, сухие молочные смеси для детского питания.Заметно подешевела соль – на 3,15%. Из овощей снизилась цена на капусту (-2,68%) и огурцы (-1,33%). Сыр стал дешевле на 1,51%. Снизилась стоимость пастеризованного молока, сметаны, пшеничного хлеба, риса.Не изменилась стоимость картофеля, свинины, баранины, рыбы, маргарина, сахара, чая, печенья, муки, ржаного хлеба, вермишели и макаронных изделий в целом.Из непродовольственных товаров мужские футболки подорожали на 1,41%, стали дороже хозяйственное мыло и стиральный порошок. Подешевели шампунь и сухие корма для животных. Недельная инфляция не затронула такие товары, как джинсы для детей и подростков, школьные спортивные костюмы, детские футболки, мужские носки, детские и взрослые кроссовки, туалетное мыло, зубную пасту и зубные щетки, сигареты с фильтром, туалетную бумагу, спички.