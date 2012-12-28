Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»
Власти сократят экспорт дизеля для производителей
30 сентября правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года. Еще одним постановлением был введен запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах. При этом на поставки, осуществляемые непосредственными производителями указанных видов топлива, запрет не распространяется.
Накануне Российский топливный союз (РТС) направил очередное обращение вице-премьеру Александру Новаку с просьбой «рассмотреть возможность временного запрета экспорта дизельного топлива для производителей с его реализацией в ближайшее время до наступления холодов».
За прошедший месяц стоимость Аи-92 на бирже выросла на 5,5% до 73,84 тыс. рублей за т, а на Аи-95 снизилась на 1,86% до 80,04 тыс. рублей за т. Больше всего подскочил в цене дизель — на 15,3%, до 70,89 тыс. рублей за т. Однако темпы прироста розничных цен на этот вид топлива находятся в границах инфляции. К 29 сентября 2025 года накопленный прирост цен на дизель достиг 3,7%, тогда как инфляция составила 4,3%. Для сравнения: прирост цен на бензин за тот же период достиг 9,2%.
Эксперты считают, что в такой мере нет необходимости из-за профицита мощностей производства этого топлива. Впрочем, увеличение его поставок на внутренний рынок, по их словам, поможет его насытить в сезон уборочной кампании и снизит общую напряженность.
По словам управляющего партнера компании «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, дизель — в большей степени коммерческое топливо, его используют сельхозпроизводители и логистические компании.
«В настоящее время идет уборочная кампания. И в целом, на фоне общего топливного кризиса, увеличить поставки дизеля на внутренний рынок — закономерное решение», — считает эксперт.
