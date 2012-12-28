Все новости
В России
26
16 минут назад

Власти сократят экспорт дизеля для производителей

Для увеличения поставок дизеля на внутренний рынок власти решили помимо запрета на экспорт дизеля для не производителей ввести также ограничения его поставок на внешние рынки и для производителей. Такое решение было принято на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, которое состоялось в Минэнерго 2 октября, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ходом обсуждения.

30 сентября правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года. Еще одним постановлением был введен запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах. При этом на поставки, осуществляемые непосредственными производителями указанных видов топлива, запрет не распространяется.

Накануне Российский топливный союз (РТС) направил очередное обращение вице-премьеру Александру Новаку с просьбой «рассмотреть возможность временного запрета экспорта дизельного топлива для производителей с его реализацией в ближайшее время до наступления холодов».

За прошедший месяц стоимость Аи-92 на бирже выросла на 5,5% до 73,84 тыс. рублей за т, а на Аи-95 снизилась на 1,86% до 80,04 тыс. рублей за т. Больше всего подскочил в цене дизель — на 15,3%, до 70,89 тыс. рублей за т. Однако темпы прироста розничных цен на этот вид топлива находятся в границах инфляции. К 29 сентября 2025 года накопленный прирост цен на дизель достиг 3,7%, тогда как инфляция составила 4,3%. Для сравнения: прирост цен на бензин за тот же период достиг 9,2%.

Эксперты считают, что в такой мере нет необходимости из-за профицита мощностей производства этого топлива. Впрочем, увеличение его поставок на внутренний рынок, по их словам, поможет его насытить в сезон уборочной кампании и снизит общую напряженность.

По словам управляющего партнера компании «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, дизель — в большей степени коммерческое топливо, его используют сельхозпроизводители и логистические компании.

«В настоящее время идет уборочная кампания. И в целом, на фоне общего топливного кризиса, увеличить поставки дизеля на внутренний рынок — закономерное решение», — считает эксперт.
