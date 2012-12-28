55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
28 минут назад
Задолжавший по штрафам ГАИ 218 000 рублей усманец едва не остался без прав
В отношении нарушителя приставы завели 204 производства о взыскании задолженности.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, в отношении нарушителя приставами было заведено 204 производства о взыскании задолженности в пользу Госавтоинспекции.
Добровольно оплачивать задолженность мужчина не спешил. И только когда его предупредили о вынесении временного ограничения на пользование водительскими правами, усманец полностью погасил долги.
