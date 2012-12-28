Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На Студеновской столкнулись четыре машины
Происшествия
Пятилетней девочке, пострадавшей в ДТП на Студеновской, понадобилась госпитализация
Происшествия
Короткое замыкание без последующего горения «вырубило» свет на микрорайонах Юго-Запада
Происшествия
Более десяти улиц Липецка останутся без света
Общество
55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Общество
«Опель» буквально запрыгнул на «Ладу»
Происшествия
Сегодня в Липецке: протяжный вой сирен, открытие сезона в «Унионе», сколько стоит переманить работника
Общество
Тело 55-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
73-летнюю пенсионерку мошенники обманули через мессенджер MAX
Происшествия
В Липецке задержан подозреваемый в краже сумки и хищении денег с банковского счета
Происшествия
Читать все
Пьяный сосед напал на женщину с ножом за то, что она не платит за коммунальные услуги
Происшествия
В Липецке спасли провалившуюся в дренажный колодец собаку
Общество
В центре Липецка отключились светофоры
Общество
Драка у липецкого бара закончилась для 28-летнего мужчины судом
Происшествия
У любителя пьяной езды конфисковали «Киа Оптима»
Происшествия
Житель Усмани «налихачил» на своем автомобиле на 204 штрафа и 218 тысяч рублей
Общество
В районах Тракторного и Сырского рудника отключат холодную воду, на Соколе — свет
Общество
Задолжавший по штрафам ГАИ 218 000 рублей усманец едва не остался без прав
Происшествия
В Центре карьеры НЛМК студентам рассказали о машиностроении и 3D-печати
НЛМК Live
Передано в суд дело жителя Грязинского района, обвиняемого в покушении на убийство
Происшествия
Читать все
Происшествия
75
28 минут назад

Задолжавший по штрафам ГАИ 218 000 рублей усманец едва не остался без прав

В отношении нарушителя приставы завели 204 производства о взыскании задолженности.

Житель Усмани, регулярно нарушавший правила дорожного движения, оплатил административные штрафы на общую сумму 218 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, в отношении нарушителя приставами было заведено 204 производства о взыскании задолженности в пользу Госавтоинспекции.

Добровольно оплачивать задолженность мужчина не спешил. И только когда его предупредили о вынесении временного ограничения на пользование водительскими правами, усманец полностью погасил долги.
0
0
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить