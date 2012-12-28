55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Сегодня в Липецке: протяжный вой сирен, открытие сезона в «Унионе», сколько стоит переманить работника
Общество
398
сегодня, 16:16
3
В центре Липецка отключились светофоры
Прекратили работу из-за перебоев с электроснабжением светофоры на Советской, Первомайской и Неделина.
Специалисты энергетических служб уже работают над устранением возникшей проблемы. Водителей и пешеходов призывают проявлять повышенную внимательность при движении на указанных участках.
Согласно правилам дорожного движения, перекресток с неработающим светофором или мигающим желтым сигналом при отсутствии регулировщика считается нерегулируемым и должен проезжаться в соответствии с нормами ПДД, регулирующими проезд перекрестков равнозначных дорог.
Фото пресс-службы администрации Липецка
0
0
2
1
1
Комментарии (3)