В центре Липецка отключились светофоры

Прекратили работу из-за перебоев с электроснабжением светофоры на Советской, Первомайской и Неделина.

Как сообщили в мэрии Липецка, произошло отключение светофоров на улицах Советская и Первомайская — от площади Победы до площади Революции, а также по всей улице Неделина.Специалисты энергетических служб уже работают над устранением возникшей проблемы. Водителей и пешеходов призывают проявлять повышенную внимательность при движении на указанных участках.Согласно правилам дорожного движения, перекресток с неработающим светофором или мигающим желтым сигналом при отсутствии регулировщика считается нерегулируемым и должен проезжаться в соответствии с нормами ПДД, регулирующими проезд перекрестков равнозначных дорог.