Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На Студеновской столкнулись четыре машины
Происшествия
Короткое замыкание без последующего горения «вырубило» свет на микрорайонах Юго-Запада
Происшествия
Пятилетней девочке, пострадавшей в ДТП на Студеновской, понадобилась госпитализация
Происшествия
Более десяти улиц Липецка останутся без света
Общество
55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Общество
«Опель» буквально запрыгнул на «Ладу»
Происшествия
В Липецкой области ночью заморозки до -5
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: протяжный вой сирен, открытие сезона в «Унионе», сколько стоит переманить работника
Общество
Тело 55-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
73-летнюю пенсионерку мошенники обманули через мессенджер MAX
Происшествия
Читать все
За девять месяцев в Липецкой области появилось на 260 мальчиков больше, чем девочек
Общество
Пьяный сосед напал на женщину с ножом за то, что она не платит за коммунальные услуги
Происшествия
Синоптики обещают липчанам «тыквенный октябрь»: теплые деньки вернутся
Общество
В Липецке спасли провалившуюся в дренажный колодец собаку
Общество
В центре Липецка отключились светофоры
Общество
Драка у липецкого бара закончилась для 28-летнего мужчины судом
Происшествия
У любителя пьяной езды конфисковали «Киа Оптима»
Происшествия
В Липецкой области возбуждено пять уголовных дел за уклонение от армии
Общество
Передано в суд дело жителя Грязинского района, обвиняемого в покушении на убийство
Происшествия
Депутат Ольга Митрохина помогла липчанам сделать парковку
Общество
Читать все
Общество
398
сегодня, 16:16
3

В центре Липецка отключились светофоры

Прекратили работу из-за перебоев с электроснабжением светофоры на Советской, Первомайской и Неделина.

Как сообщили в мэрии Липецка, произошло отключение светофоров на улицах Советская и Первомайская — от площади Победы до площади Революции, а также по всей улице Неделина.

Специалисты энергетических служб уже работают над устранением возникшей проблемы. Водителей и пешеходов призывают проявлять повышенную внимательность при движении на указанных участках.

Согласно правилам дорожного движения, перекресток с неработающим светофором или мигающим желтым сигналом при отсутствии регулировщика считается нерегулируемым и должен проезжаться в соответствии с нормами ПДД, регулирующими проезд перекрестков равнозначных дорог.

Фото пресс-службы администрации Липецка
отключение светофоров
0
0
2
1
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Кеша
22 минуты назад
Срочно поставить регулировщиков на все перекрестки
Ответить
Алло, гараж
38 минут назад
А если висят знаки приоритета то это уже неравнозначные дороги..... Для покупателей ВУ - это такие желтые ромбики и перевернутые треугольники)))))
Ответить
Представляю,
45 минут назад
Что там сейчас творится.Со светофорами не уступают друг другу,а без них ...
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить