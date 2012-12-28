55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
За девять месяцев в Липецкой области появилось на 260 мальчиков больше, чем девочек
А всего родилось 5358 детей.
«Рождаемость детей — это не просто статистика и цифры. Это настоящая жизнь, радость, новая история», — добавляют в Министерстве здравоохранения Липецкой области.
