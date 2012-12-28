За девять месяцев в Липецкой области появилось на 260 мальчиков больше, чем девочек

А всего родилось 5358 детей.

За 9 месяцев 2025 года в Липецкой области родилось 5358 детей. Из них — 2549 девочек и 2809 мальчиков. То есть мальчиков появилось на свет на 260 больше.«Рождаемость детей — это не просто статистика и цифры. Это настоящая жизнь, радость, новая история», — добавляют в Министерстве здравоохранения Липецкой области.