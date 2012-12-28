Молодая липчанка в Кабардинке ударила местную жительницу бутылкой по лицу

Рукоприкладством закончилась ссора девушек в курортном кафе.

Как сообщили в ОВД по городе Геленджику, в одном из кафе Кабардинки произошел конфликт между двумя девушками, 22-летней гостьей из Липецка и 25-летней местной жительницейВ ходе ссоры липчанка нанесла своей южной оппонентке удар в лицо стеклянной бутылкой.Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшей был причинен легкий вред здоровью.Отделом дознания геленджикской полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.