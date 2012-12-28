55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Происшествия
45 минут назад
Молодая липчанка в Кабардинке ударила местную жительницу бутылкой по лицу
Рукоприкладством закончилась ссора девушек в курортном кафе.
В ходе ссоры липчанка нанесла своей южной оппонентке удар в лицо стеклянной бутылкой.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшей был причинен легкий вред здоровью.
Отделом дознания геленджикской полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.
