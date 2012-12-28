Все новости
Происшествия
549
45 минут назад
6

Молодая липчанка в Кабардинке ударила местную жительницу бутылкой по лицу

Рукоприкладством закончилась ссора девушек в курортном кафе.

Как сообщили в ОВД по городе Геленджику, в одном из кафе Кабардинки произошел конфликт между двумя девушками, 22-летней гостьей из Липецка и 25-летней местной жительницей

В ходе ссоры липчанка нанесла своей южной оппонентке удар в лицо стеклянной бутылкой.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшей был причинен легкий вред здоровью.

Отделом дознания геленджикской полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.
драка
1
0
0
2
6

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Сварщик.
6 минут назад
А из за,чего конфликт? Может действия девушки с липецка справедливы.тут надо узнать причину тогда и судить или миловать.
Ответить
Елец
19 минут назад
Как интересно люди живут.
Ответить
Походу
21 минуту назад
Местная за базар ответила. Норм.
Ответить
Спиридон
29 минут назад
Знай наших!!! Липецк рулит.
Ответить
Мужик с Липецка
30 минут назад
Во, наши бабыньки ворочают!
Ответить
нквд
33 минуты назад
Нужно посадить . пусть подумает . как себя в обществе вести
Ответить
