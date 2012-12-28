Сегодня в Липецке: протяжный вой сирен, открытие сезона в «Унионе», сколько стоит переманить работника

55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
сегодня, 07:00
Встречаем первый день октября.
Погода в Липецке точно такая же, как и вчера – 11-13 градусов, без существенных осадков. Но по ночам столбик опускается уже до отрицательных значений.
Отключение воды
На Тамбовской трассе прорвало водовод диаметром 600 мм и для устранения проблемы с 9:00 перекроют холодную воду жителям многих улиц в районе Сокола, а именно - ул. 40 лет Октября, Аксакова, Баумана, Бородинской, Брюллова, Газина, Дружбы, И.Франко, Ковалёва, Кутузова, К.Цеткин, Мамина-Сибиряка, Пожарского, Римского-Корсакова, Смыслова, Студёновской, Тамбовской, Ушинского, Челюскинцев, Шоссейной, Энгельса, на площадях Горского, Заводской, Константиновой, в переулках Больничном, Курако.
В частном секторе наступит «великая сушь» на улицах XX Партсъезда, Арктической, Арсеньева, Бабушкина, Бардина, Баумана, Белорусской, Богатырской, Бородинской, Брестской, Брусничной, Брюллова, Былинной, Васнецова, Вильямса, Водной, Восточной, Высокой, Гражданской, Грибоедова, Д.Бедного, Добролюбова, Доменщиков, Известковой, И.Франко, Карбышева, К.Булавина, К.Либкхнета, Ковалёва, Кочеткова, Красной, Куйбышева, Курской, Курчатова, К.Цеткин, Лавочкина, Литейной, Маяковского, Мешкова, Минина, Пархоменко, Пирогова, П.Лумумбы, Пожарского, Производственной, Радищева, Репина, Сафонова, Свердлова, Свободный Сокол, Северной, Семенова Тян-Шанского, Стасова, Сурикова, Третьякова, Тульской, Хабарова, Цементников, Шоссейной, Энгельса, Энтузиастов, в переулках Болотникова, Ермака, Курчатова, Полтавском, Свободном, Теплом, Ракетном, Чугунном.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 проведут без электричества:
- ул. Адмирала Макарова, 4, 6;
- ул. Боевой проезд, 1;
- ул. Ботаническая, 4, 19, 25, 26, 29, 34;
- ул. К. Либкнехта, 19, 20, 24;
- ул. Космодемьянской, 4;
- ул. Ковалева, 111, 111/1, 111/3, 111б, 111В, 111д, 115/2, 117б, 117в, 119, 119В; р. Цемзавода;
- ул. Маршала Рыбалко;
- ул. Н.К. Крупской, 2, 4, 6;
- ул. Осипенко, 13, 15, 17, 19, 21;
- ул. Прокатная, 22, 24, 26, 28;
- ул. Студеновская, 193;
- ул. Суворова, 16, 18, 20.
- пл. Заводская, 1, 9а.
Пробки
Ехать по городу непросто, особенно когда центр перерыли. Палочкой-выручалочкой могут стать «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, способные подсказать, как объехать затор.
Вой сирен
В 10:30 и 10:40 в Липецке зазвучат сирены и громкоговорители. На одну минуту будет замещён эфир радио- и телеканалов.
День пожилого человека
Сегодня в России отмечают именно этот праздник. В 10:00 на площади Ленина-Соборной начнётся масштабный флешмоб участников движения «Липецкое долголетие» (12+).
Пенсионеры проведут зарядку, покажут молодым, что в преклонном возрасте жизнь только начинается.
В 17:00 в ДК «Студёновском» (ул. Шкатова, 25) начнётся концерт «Душою молоды всегда» (12+). Правда, вход туда осуществляется только по пригласительным.
Кроме того, ветеранов могут заинтересовать и другие экспозиции музея: например, выставка народных промыслов «Липецкая Любота» (0+). Романовская глиняная игрушка, текстильная кукла, вышивка и набойка по ткани от мастеров Анастасии Короленко, Ольги Волокитиной, Людмилы Люрис и Наталии Зимариной
Работает выставка «Святитель Лука – врач, педагог, пастырь» (0+). Из фондов Тамбовского и Липецкого областных краеведческих музеев,
Филармония открывает сезон
В 19:00 в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоится открытие LXVIII концертного сезона (12+).
Идеальным гидом вечера выступит известный столичный музыковед, лектор, музыкальный критик и телеведущий канала «Культура» Ярослав Тимофеев.
«Король Лир» заговорит по-осетински
На фестивале «Липецкие театральные встречи» в ЛГАТД им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 артисты Северо-Осетинского государственного академического театра имени В.В. Тхапсаева представят шекспировского «Короля Лира» (6+).
Фото vk.com/teatrtolstogo
Безумный король, поделивший свое королевство между любимыми дочерями, обманутый и уничтоженный ими в борьбе за власть, мечется в поисках справедливости и не находит ее. Важная деталь: спектакль идет на осетинском языке с синхронным переводом на русский.
Выставка в театре
Перед началом спектакля в 18:30 в фойе ЛГАТД им. Л.Н. Толстого состоится открытие выставки «Подъемная сила» (12+).
Фото vk.com/teatrtolstogo
Это ё0-дневная выставка картин Сергея Демиденко, который рисует небо, космос и т.д. Он один из организаторов и участников всероссийских проектов «Буран крылатая легенда», «Интеркосмос», «Космос, меняющий нас».
.
В космосе мы первые (по собственной версии). Теперь будем его рисовать и сами же любоваться.
Стихи «Серебряного века»
Интереснейший вечер готовят в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 19:01 здесь состоится встреча «Можно всё» (12+).
Филолог-преподаватель Лариса Михайлова расскажет о жизненных и творческих экспериментах «Серебряного века». Вы ощутите удивительный мир творческой свободы и экспериментов, которые изменили облик культуры того времени. И, конечно, бедет много стихов.
Сколько стоит лояльность
Квалифицированные рабочие согласятся перейти в другую компанию, если им предложить надбавку к зарплате в среднем в размере 36%, подсчитали в SuperJob. Чуть меньше затребует молодёжь до 35 лет, но тоже немало – 34%.
Наибольшую среднюю надбавку для смены работы требуют монтажники - 42%, сварщики, электромонтажники и механики - по 40%. Наименьшие ожидания у операторов станков с ЧПУ - 30%, машинистов экскаватора - 33% и электромонтеров - 35%.
Без повышения зарплаты готовы сменить место работы 20% токарей, 19% стропальщиков и 17% автомехаников. Меньше всего таких среди наладчиков оборудования – всего 3%.
