Более десяти улиц Липецка останутся без света

1 октября плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.

Без электричества останутся 13 улиц и район Цемзавода, предупредили в компании.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах и зданиях №№ 1, 9а на площади Заводской, №№ 19, 20, 24 по улице Карла Либкнехта, № 193 по улице Студеновской, № 1 по Боевому проезду, №№ 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической, №№ 111, 111/1, 111/3, 111б, 111В, 111д, 115/2, 117б, 117в, 119, 119В по улице Ковалева, №№ 4, 6 по улице адмирала Макарова, № 4 по улице Зои Космодемьянской, на улице Рыбалко, в районе Цемзавода.С 13:00 до 17:00 обесточат дома №№ 2, 4, 6 по улице Крупской, №№ 13, 15, 17, 19, 21 по улице Осипенко, №№ 22, 24, 26, 28 по улице Прокатной, №№ 16, 18, 20 по улице Суворова.