Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Общество
Стройку ЖК «Турист-2» возобновить не удалось
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В дома центра Липецка ограничена подача воды
Общество
Сегодня в Липецке: бордель на театральной сцене, сколько пьют липчане – цифры завораживают
Общество
Мощная вспышка на Солнце отразилась северным сиянием над Липецкой областью
Общество
Липчане два месяца живут без горячей воды
Общество
В Грязях подача тепла в многоквартирные жилые дома начнётся уже завтра
Общество
Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления
Спорт
За сломанную полицейскому руку 29-летний беглец из колонии получил 10 лет лишения свободы
Происшествия
Читать все
36-летняя женщина торговала археологическими ценностями
Происшествия
Девушка из Конь-Колодезя настреляла на норматив мастера спорта международного класса
Спорт
55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Общество
Задержанный в Санкт-Петербурге иностранец выслушал приговор за убийство и угон в Усмани
Происшествия
В липецких парках разложат вакцину от бешенства
Общество
Игрок липецкой команды по мини-футболу помог сборной Кыргызстана выйти в финал Кубка Азии-2026
Спорт
Более десяти улиц Липецка останутся без света
Общество
В Липецкую область переехала победительница первенства мира
Спорт
Северная ходьба теперь спорт и липчане в нём чемпионы
Спорт
У укравшего 25 тонн удобрений мужчины конфисковали самосвал
Происшествия
Читать все
Общество
54
6 минут назад

Более десяти улиц Липецка останутся без света

1 октября плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.

Без электричества останутся 13 улиц и район Цемзавода, предупредили в компании.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах и зданиях №№ 1, 9а на площади Заводской, №№ 19, 20, 24 по улице Карла Либкнехта, № 193 по улице Студеновской, № 1 по Боевому проезду, №№ 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической, №№ 111, 111/1, 111/3, 111б, 111В, 111д, 115/2, 117б, 117в, 119, 119В по улице Ковалева, №№ 4, 6 по улице адмирала Макарова, № 4 по улице Зои Космодемьянской, на улице Рыбалко, в районе Цемзавода.

С 13:00 до 17:00 обесточат дома №№ 2, 4, 6 по улице Крупской, №№ 13, 15, 17, 19, 21 по улице Осипенко, №№ 22, 24, 26, 28 по улице Прокатной, №№ 16, 18, 20 по улице Суворова.
отключение света
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить