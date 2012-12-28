«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Стройку ЖК «Турист-2» возобновить не удалось
Застройщик пытался сделать это через суд.
Напомним, судья Арбитражного суда Липецкой области Артем Коровин приостановил разрешение на строительство ЖК «Турист-2». С таким ходатайством в суд обратилось областное управление МВД, так как здании на улице Карла Маркса, 25, которое занимает управление, образовались трещины. Это здание находится в непосредственной близости от строительной площадки.
Дело по иску прокуратуры области о признании недействительным разрешительной документации на строительство ЖК «Турист-2»слушается в Арбитражном суде Липецкой области с февраля 2025 года.
