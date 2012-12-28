Рязанский суд вынес приговор липчанке за покушение на убийство новорожденного сына 17-летней давности

«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Жительница Липецкой области приговорена к 8,5 годам колонии за преступление, совершенное против собственного ребенка в 2008 году.
Как сообщили в СУ СК РФ по Рязанской области, она осуждена за покушение на убийство малолетнего ребенка по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
В июле 2008 года женщина, не имея возможности содержать новорожденного сына, оставила его в зарослях кустарника возле жилого дома на Комсомольском переулке в Рязани, предварительно перекрыв ему дыхательные пути куском материей.
Преступница скрылась с места происшествия, полагая, что ребенка никто не найдет и он погибнет. Младенец остался жив благодаря прохожему, который вовремя обнаружил его и освободил лицо от ткани, вернув малыша к жизни.
Суд назначил виновной наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
