Рязанский суд вынес приговор липчанке за покушение на убийство новорожденного сына 17-летней давности

Жительница Липецкой области приговорена к 8,5 годам колонии за преступление, совершенное против собственного ребенка в 2008 году.

Суд признал доказательства, собранные Железнодорожным межрайонным следственным отделом Рязани, достаточными для вынесения обвинительного приговора 46-летней жительнице Липецкой области.Как сообщили в СУ СК РФ по Рязанской области, она осуждена за покушение на убийство малолетнего ребенка по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.В июле 2008 года женщина, не имея возможности содержать новорожденного сына, оставила его в зарослях кустарника возле жилого дома на Комсомольском переулке в Рязани, предварительно перекрыв ему дыхательные пути куском материей.Преступница скрылась с места происшествия, полагая, что ребенка никто не найдет и он погибнет. Младенец остался жив благодаря прохожему, который вовремя обнаружил его и освободил лицо от ткани, вернув малыша к жизни.Суд назначил виновной наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.