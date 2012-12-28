Пять классов в трёх школах Липецка переведены на дистанционку

Дистанционное обучение вводится в случае отсутствия 20% и более детей.

В Липецке пять классов в трёх школах города: №№32, 34 и 51 переведены на дистанционное обучение из-за заболеваемости ОРВИ. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе департамента образования Липецка.Напомним, дистанционное обучение вводится в классе или учреждении на 7-10 дней в случае отсутствия 20% и более детей по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ.На минувшей неделе в Липецкой области ОРВИ заболели 4550 человек, в том числе 2548 — в Липецке (на областной центр приходится 56% всех случаев ОРВИ). Случаев гриппа не зарегистрировано. Заболеваемость оказалась на 5% ниже уровня предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 34%.Коронавирусом за неделю по области заболели 35 человек, что на 10% ниже уровня предыдущей недели.