Никита Михалков ответил на привет от Аллы Пугачёвой в Липецке
Культура
Подача тепла в социальные учреждения начинается с сегодняшнего дня
Общество
«Сладкая» месть: липчанин испортил двигатель «Audi» бывшей жены сахаром
Происшествия
В районе Сокола – большое отключение холодной воды
Общество
В Липецкой области еще один дождливый день
Погода в Липецке
Липчан предупреждают о заморозках
Погода в Липецке
В Липецкой области раскрыта кража денег из банкомата
Происшествия
К концу осени в Липецке благоустроят пруд на улице Земной
Общество
Еще одна ночь прошла при «желтом уровне»
Происшествия
Сегодня в Липецке: семейные ценности– четверть липчан согласны на детей вне брака, день, когда нельзя целоваться
Общество
Автобусы маршрутов №347 и №315 временно не будут заезжать на старую сокольскую автостанцию
Общество
Никита Михалков ответил на привет от Аллы Пугачёвой в Липецке
Культура
В Липецкой области раскрыта кража денег из банкомата
Происшествия
Липчан предупреждают о заморозках
Погода в Липецке
64-летняя жительница Задонска перевела на «безопасный счёт» 2,5 миллиона рублей
Происшествия
За выходные в 10 ДТП пострадали 7 человек
Общество
«Пришли к ним в квартиру и ужаснулась: разруха, грязь, вонь»
Происшествия
ИИ помогает коммунальщикам отфутболивать липчан?
Общество
На улице Титова хлещет кипяток
Общество
Липецкая область попала в топ-20 регионов по доступности ипотеки
Общество
Общество
111
49 минут назад

Липецкая область попала в топ-20 регионов по доступности ипотеки

Липецкая область заняла 18-е место среди регионов России по доступности ипотеки.

Рейтинг составило РИА Новости.

Так, доля семей, которым в Липецкой области доступна покупка квартиры в ипотеку по рыночной ставке, составляет 21,6%. Размер ежемесячного платежа — 62,1 тысячи рублей.

Главным индикатором доступности кредита стала доля семей, которые могут вносить ежемесячный платеж по ипотеке и осуществлять повседневные расходы. Расчет средних показателей в каждом регионе производили с учетом того, что семья взяла в ипотеку квартиру площадью 60 квадратных метров, первоначальный взнос за которую составил 30%. При подсчете специалисты предполагали, что 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идет на выплату ипотеки, 30% - на прочие расходы.

Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплату НДФЛ. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу )всего анализ проводился для девяти типов семей). Процентная ставка по ипотеке и цены на жилье соответствуют августу 2025 года.

В среднем по России по рыночной ставке по состоянию на август 2025 года ипотеку могут позволить себе 16,1% семей. Это несколько выше, чем в 2024 году (13,4%), но значительно ниже, чем в предыдущие годы, когда работала программа господдержки, а рыночные ставки были существенно меньше. Первое место среди регионов занял Ямало-Ненецкий автономный округ. В субъекте взять ипотеку квартиру по рыночной процентной ставке могут 47,1% семей. Месячная оплата по кредиту составила 104,7 тысячи рублей. На втором месте – Югра (44,3% семей, платеж 72,2 тысячи рублей). Третья позиция у Чукотского автономного округа (42% семей, 114,2 тысячи рублей). Замыкают рейтинг Республика Дагестан, Республика Крым и Севастополь. Купить жилье в ипотеку могут от 3,3% до 3,7% семей, а платеж по кредиту составляет от 73,6 до 132,1 тысячи рублей
3
2
0
0
0

