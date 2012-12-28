Липецкая вечЁрка: ситуация с бензином, штрафы за съемку БПЛА и снова ДТП на Октябрьском мосту
сегодня, 15:34
Сергей Есенин из Липецкой области утверждает, что он потомок Сергея Есенина.
Житель села Толбузино стал участником ток-шоу, где и рассказал о своем родстве с известным поэтом.
В роду у краснинского Есенина тезка поэта — не единственный. Сын Сергея Есенина из Толбузино тоже Сергей Есенин.
О себе Сергей Есенин рассказал, что он по сути — бомж. После продажи квартиры остался без жилья и регистрации, купил старенький дом в заброшенной деревне Толбузино. Место это живописное, расположено неподалеку от знаменитого туристического и природного объекта — долины камней. Сергей Есенин пытается возродить село, ремонтирует старенький дом и начал строить часовенку. Правда, как рассказал он в передаче, благословения духовенства на это он не получил. Но надеется получить его по завершению строительства.
В передаче принял участие историк и краевед Евгений Пажитнов, 15 лет назад принимавший участие в создании материалов GOROD48 о комдиве Николае Котове, бывшем репрессированном начальнике липецкой высшей летной школы. Евгений Пажитнов, на тот момент сотрудник одного из московских музеев, предоставил редакции фото Котова и рассказал о нем как о преподавателе академии Генштаба. Евгений Пажитнов — составитель родословной ветви поэта Сергея Есенина и не исключает, что толбузинец может быть родственником поэта, и пообещал провести работу в архивах.
Поэт Сергей Есенин, кстати, бывал в наших местах. В архивном отделе Рязанской областной библиотеки несколько лет назад редакции GOROD48 рассказали, что в 1924 году Есенин приезжал вместе с Лидией Кашиной, прообразом Анны Снегиной, в Раненбург к ее родственникам.
Фото: скриншот smotrim.ru
