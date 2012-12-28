Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Дмитрий Харатьян побывал на могиле деда в Липецке
Общество
Липецкая вечЁрка: ситуация с бензином, штрафы за съемку БПЛА и снова ДТП на Октябрьском мосту
Общество
В столкновении «Лады Гранта» с «Киа» погиб водитель отечественного автомобиля
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
41-летний мужчина в гостях зарезал сожительницу, а потом обчистил её сумку
Происшествия
Двое на квадроцикле скрылись от охотинспектора
Общество
В Липецке из здания магазина украли 11 миллионов рублей
Происшествия
Вариант «А»: подарить цветы и помириться. Вариант «Б»: убить ножом и топором
Происшествия
В Липецкой области ночью ожидаются заморозки
Погода в Липецке
Сергей Кажакин будет обжаловать приговор
Происшествия
Читать все
На улице Октябрьской у областного суда убрали второстепенный выезд на улицу Карла Маркса
Общество
На мемориальном комплексе площади Героев в Липецке сделают автоматический полив газона
Общество
Правительство области подкинуло администрации Липецка 111 111 111 рублей 11 копеек на ремонт дорог
Общество
Сергей Есенин из Липецкой области утверждает, что он потомок Сергея Есенина.
Общество
Без труда не вытащишь пьяного из пруда: на помощь утопающему пришли спасатели
Происшествия
В Липецкой области 2,6 тысячи человек пострадали от укусов, оцарапываний и ослюнений животными
Здоровье
Статистика: из зарубежных стран липчане предпочитали для отдыха Турцию и Египет
Общество
Припаркованные автомобили регулярно блокируют движение трамваев в Липецке
Общество
23-летний закладчик получил 10 лет колонии строгого режима
Происшествия
Технический кружок НЛМК поможет получить профессию уже в школе
НЛМК Live
Читать все
Общество
337
сегодня, 15:34
7

Сергей Есенин из Липецкой области утверждает, что он потомок Сергея Есенина.

Житель села Толбузино стал участником ток-шоу, где и рассказал о своем родстве с известным поэтом.

Гостем ток-шоу «Прямой эфир» стал Сергей Есенин из села Толбузино Краснинского района. Толбузинский Есенин рассказал, что его прадед был братом деда Сергея Есенина. Однако никаких доказательств Сергей Есенин не привел.

В роду у краснинского Есенина тезка поэта — не единственный. Сын Сергея Есенина из Толбузино тоже Сергей Есенин.

О себе Сергей Есенин рассказал, что он по сути — бомж. После продажи квартиры остался без жилья и регистрации, купил старенький дом в заброшенной деревне Толбузино. Место это живописное, расположено неподалеку от знаменитого туристического и природного объекта — долины камней. Сергей Есенин пытается возродить село, ремонтирует старенький дом и начал строить часовенку. Правда, как рассказал он в передаче, благословения духовенства на это он не получил. Но надеется получить его по завершению строительства.

В передаче принял участие историк и краевед Евгений Пажитнов, 15 лет назад принимавший участие в создании материалов GOROD48 о комдиве Николае Котове, бывшем репрессированном начальнике липецкой высшей летной школы. Евгений Пажитнов, на тот момент сотрудник одного из московских музеев, предоставил редакции фото Котова и рассказал о нем как о преподавателе академии Генштаба. Евгений Пажитнов — составитель родословной ветви поэта Сергея Есенина и не исключает, что толбузинец может быть родственником поэта, и пообещал провести работу в архивах.

Поэт Сергей Есенин, кстати, бывал в наших местах. В архивном отделе Рязанской областной библиотеки несколько лет назад редакции GOROD48 рассказали, что в 1924 году Есенин приезжал вместе с Лидией Кашиной, прообразом Анны Снегиной, в Раненбург к ее родственникам.

Фото: скриншот smotrim.ru
Сергей Есенин
0
0
0
0
4

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Дед
6 минут назад
Лежит безжизненное тело на нашем жизненном пути !
Ответить
Липчанин76
48 минут назад
А кто такой Сергей Есенин? Пара никчемных стихов, пьяница и дебошир, а нужен ли так предок?
Ответить
1976
6 минут назад
Наверное, ты не знаком с его творчеством.
Ответить
реалист
49 минут назад
на кузьмича больше похож из рыбалки и охоты
Ответить
Дворянин без документов
59 минут назад
сдал ДНК и все
Ответить
Не я
26 минут назад
А Есенин сдавал? )
Ответить
!
6 минут назад
А Есенин сдавал? ) Отличный коммент!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить