Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Дмитрий Харатьян побывал на могиле деда в Липецке
Общество
Цены на бензин растут все быстрее
Общество
Липецкая вечЁрка: ситуация с бензином, штрафы за съемку БПЛА и снова ДТП на Октябрьском мосту
Общество
В столкновении «Лады Гранта» с «Киа» погиб водитель отечественного автомобиля
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
41-летний мужчина в гостях зарезал сожительницу, а потом обчистил её сумку
Происшествия
Двое на квадроцикле скрылись от охотинспектора
Общество
В Липецкой области ночью ожидаются заморозки
Погода в Липецке
В Липецке из здания магазина украли 11 миллионов рублей
Происшествия
Вариант «А»: подарить цветы и помириться. Вариант «Б»: убить ножом и топором
Происшествия
Читать все
Сергей Кажакин будет обжаловать приговор
Происшествия
Вариант «А»: подарить цветы и помириться. Вариант «Б»: убить ножом и топором
Происшествия
Кражу денег из банкомата записала камера наблюдения
Происшествия
53-летняя жительница Станового перевела мошенникам 915 000 рублей
Происшествия
В Липецкой области автоинспекторы помогли роженице вовремя доехать до роддома
Общество
Суд приговорил Сергея Кажакина к 17 годам лишения свободы
Происшествия
В Ельце вандал поджёг табличку с названием города
Происшествия
В Липецке из здания магазина украли 11 миллионов рублей
Происшествия
С 1 октября повышается стоимость проезда в Данкове
Общество
Без труда не вытащишь пьяного из пруда: на помощь утопающему пришли спасатели
Происшествия
Читать все
Общество
75
7 минут назад

На улице Октябрьской у областного суда убрали второстепенный выезд на улицу Карла Маркса

чтобы сделать безопасной автобусную остановку «Кинотеатр «Октябрь».

Компания «Инфинит Групп» в ходе ремонта улицы Октябрьской в Липецке убрала второстепенный выезд на улицу Карла Маркса. В этом месте обустроят газон.

47789733.jpg

Как стало известно GOROD48, к этому шагу мэрию подтолкнуло городское управление ГАИ для безопасности пешеходов в этом месте, у «зебры», по которой можно перейти от областного суда к скверу пограничников. В этом месте вскоре появится светофор. Ремонт дороги позволил немного по иному спланировать пешеходные зоны — их не было вовсе на нечетной стороне улицы Октябрьской, а также расширить остановку «Кинотеатр Октябрь», где ранее пассажиры толклись на узенькой полоске асфальта.

e41f0bf2-fc1e-447b-b73f-7002a18757b1.jpg

6011d390-6326-4463-9aa4-a1434830232e.jpg

3aad9815-2ab0-48f8-b5d9-53d381c35181.jpg

Напомним, что эта дорога входит в пакет объектов, которые компания «Инфинити Групп» обязана сделать до 10 ноября. При стартовой цене контракта в 277 777 777 рублей она в конкурентной борьбе взялась выполнить работы за 272 222 222 рубля. В него вошли помимо улицы Октябрьской дороги по участкам улиц Циолковского, Меркулова, Толстого, Детской, Неделина (от площади Победы до кольцевой развязки с улицей Неделина), Авиационной, Крайней (где ямы, как мы писали, горожане заложили кирпичами), Богдана Хмельницкого, Нижней Логовой, Центральной в поселке Дачный, переулкам Верещагина и Литаврина.
ремонт дорог
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить