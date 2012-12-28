На улице Октябрьской у областного суда убрали второстепенный выезд на улицу Карла Маркса

чтобы сделать безопасной автобусную остановку «Кинотеатр «Октябрь».

Компания «Инфинит Групп» в ходе ремонта улицы Октябрьской в Липецке убрала второстепенный выезд на улицу Карла Маркса. В этом месте обустроят газон.Как стало известно GOROD48, к этому шагу мэрию подтолкнуло городское управление ГАИ для безопасности пешеходов в этом месте, у «зебры», по которой можно перейти от областного суда к скверу пограничников. В этом месте вскоре появится светофор. Ремонт дороги позволил немного по иному спланировать пешеходные зоны — их не было вовсе на нечетной стороне улицы Октябрьской, а также расширить остановку «Кинотеатр Октябрь», где ранее пассажиры толклись на узенькой полоске асфальта.Напомним, что эта дорога входит в пакет объектов, которые компания «Инфинити Групп» обязана сделать до 10 ноября. При стартовой цене контракта в 277 777 777 рублей она в конкурентной борьбе взялась выполнить работы за 272 222 222 рубля. В него вошли помимо улицы Октябрьской дороги по участкам улиц Циолковского, Меркулова, Толстого, Детской, Неделина (от площади Победы до кольцевой развязки с улицей Неделина), Авиационной, Крайней (где ямы, как мы писали, горожане заложили кирпичами), Богдана Хмельницкого, Нижней Логовой, Центральной в поселке Дачный, переулкам Верещагина и Литаврина.