В Липецкой области автоинспекторы помогли роженице вовремя доехать до роддома

Через 15 минут женщина родила.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, утром 15 сентября на автодороге «Липецк-Данков» к экипажу ДПС — лейтенантам полиции Александру Коровину и Андрею Крутских обратился взволнованный водитель. Мужчина объяснил, что везет супругу в липецкий роддом, поскольку у нее внезапно началась родовые схватки, и попросил помощи из-за опасений попасть в дорожные заторы.Автоинспекторы немедленно доложили о ситуации в дежурную часть, пересадили женщину в служебный автомобиль и с включенными спецсигналами помчались в липецкий перинатальный центр. После передачи женщины врачам и подтверждения, что она находится под наблюдением специалистов, полицейские вернулись к исполнению служебных обязанностей.Роды успешно состоялись спустя 15 минут после прибытия в роддом. Спустя несколько дней сотрудники Госавтоинспекции посетили выписку семьи Ворониных и поздравили Анну и Сергея с рождением дочери, вручив им автолюльку для безопасной перевозки ребенка.В семье данковчан это уже третий ребенок.«Огромное спасибо сотрудникам Госавтоинспекции, что они оказались на нашем пути и помогли нам в такой экстренной и волнительной ситуации», — отметил счастливый отец Сергей Воронин.