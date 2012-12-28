Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
В Липецкой области автоинспекторы помогли роженице вовремя доехать до роддома
Через 15 минут женщина родила.
Автоинспекторы немедленно доложили о ситуации в дежурную часть, пересадили женщину в служебный автомобиль и с включенными спецсигналами помчались в липецкий перинатальный центр. После передачи женщины врачам и подтверждения, что она находится под наблюдением специалистов, полицейские вернулись к исполнению служебных обязанностей.
Роды успешно состоялись спустя 15 минут после прибытия в роддом. Спустя несколько дней сотрудники Госавтоинспекции посетили выписку семьи Ворониных и поздравили Анну и Сергея с рождением дочери, вручив им автолюльку для безопасной перевозки ребенка.
В семье данковчан это уже третий ребенок.
«Огромное спасибо сотрудникам Госавтоинспекции, что они оказались на нашем пути и помогли нам в такой экстренной и волнительной ситуации», — отметил счастливый отец Сергей Воронин.
