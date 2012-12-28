Все новости
сегодня, 12:28
Сергей Кажакин будет обжаловать приговор

Основание — не проведенная ему в институте имени Сербского экспертиза.

Как только по делу Сергея Кажакина, осужденного к 17 годам лишения свободы в ИК строгого режима, прозвучал приговор, осужденный и его адвокат Александр Белобородов стали готовиться к его обжалованию. Основание — не проведенная ему в институте имени Сербского экспертиза.

Еще на стадии предварительного, а затем и судебного следствия адвокат Кажакина просил провести освидетельствование своего клиента именно в ФГБУ «НМИЦПН им. В. П. Сербского», так как в детстве у него диагностировали пожизненное психическое заболевание. Но на это не пошли ни Следком, ни суд. «Следствие пролетело со скоростью курьерского поезда, на моей памяти такого не было», — сказал GOROD48 адвокат. По его мнению, липецкая психолого-психиатрическая экспертиза была поверхностной, что дало основанию следствию и суду исключить состояние аффекта у Кажакина в момент совершения им преступления.

Если приговор останется в силе, то Александр Белобородов сомневается, что в ИК строгого режима, где должен провести 17 лет его клиент, он получит необходимое ему лечение.

— Кого же тогда на выходе получит общество? — говорит адвокат.

Кстати, на стадии предварительного следствия Кажакин, по словам Белобородова, просил отправить его на СВО. В армию его не взяли по причине психиатрической болезни (по этой же причине он не отслужил в свое время срочную службу). Теперь же, как считает адвокат, ничего не помешает осужденному при его желании отправиться на СВО.

По приговору суда Кажакин должен будет выплатить отцу убитой им женщины, признанной опекуном младшей внучки, 950 тысяч рублей, ее матери, признанной потерпевшей по делу как гражданской истице — миллион. Два миллиона рублей Кажакин должен заплатить по иску отца старшей дочери Елены Гладких.

На вопрос GOROD48, получат ли все эти истцы назначенные им суммы, гособвинитель Иван Минаев ответить не смог. Денег на счетах у работавшего грузчиком осужденного нет. Бывшие у него в наличии 50 тысяч рублей Кажакин уже отдал родителям убитой им женщины. Также у него нет наследства, на которое можно было бы наложить арест, продать и отдать вырученные деньги гражданским истцам. Также они вряд ли смогут на что-то рассчитывать, если Кажакин уйдет на СВО — государство приостанавливает исполнительные производства в отношении таких лиц.
