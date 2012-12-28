Все новости
Дмитрий Харатьян побывал на могиле деда в Липецке
Общество
Липецкая вечЁрка: ситуация с бензином, штрафы за съемку БПЛА и снова ДТП на Октябрьском мосту
Общество
В столкновении «Лады Гранта» с «Киа» погиб водитель отечественного автомобиля
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
41-летний мужчина в гостях зарезал сожительницу, а потом обчистил её сумку
Происшествия
Двое на квадроцикле скрылись от охотинспектора
Общество
В Липецке из здания магазина украли 11 миллионов рублей
Происшествия
Вариант «А»: подарить цветы и помириться. Вариант «Б»: убить ножом и топором
Происшествия
В Липецкой области ночью ожидаются заморозки
Погода в Липецке
Сергей Кажакин будет обжаловать приговор
Происшествия
На улице Октябрьской у областного суда убрали второстепенный выезд на улицу Карла Маркса
Общество
На мемориальном комплексе площади Героев в Липецке сделают автоматический полив газона
Общество
Правительство области подкинуло администрации Липецка 111 111 111 рублей 11 копеек на ремонт дорог
Общество
Сергей Есенин из Липецкой области утверждает, что он потомок Сергея Есенина.
Общество
Без труда не вытащишь пьяного из пруда: на помощь утопающему пришли спасатели
Происшествия
В Липецкой области 2,6 тысячи человек пострадали от укусов, оцарапываний и ослюнений животными
Здоровье
Статистика: из зарубежных стран липчане предпочитали для отдыха Турцию и Египет
Общество
Припаркованные автомобили регулярно блокируют движение трамваев в Липецке
Общество
23-летний закладчик получил 10 лет колонии строгого режима
Происшествия
Технический кружок НЛМК поможет получить профессию уже в школе
НЛМК Live
Общество
118
48 минут назад
3

Статистика: из зарубежных стран липчане предпочитали для отдыха Турцию и Египет

В России жители Липецкой области чаще всего выбирали для отдыха Краснодарский край.

В субботу, 27 сентября отмечается Всемирный день туризма – праздник путешественников и профессионалов туристической индустрии. Липецкстат представляет цифровой обзор туристической деятельности в нашем регионе по итогам прошлого года.

В Липецкой области в 2024 году работали 109 туристских фирм. Их услугами за прошлый год воспользовались 24,7 тысячи человек – почти на 23% больше, чем в 2023 году. Турфирмы реализовали 10,0 тыс. турпакетов на общую сумму 1,8 миллиарда рублей – на 715 миллионов больше, чем в 2023 году. Более половины путевок приобретены для отдыха и путешествий по другим странам, по родной стране – 4,4 тысячи путевок. В среднем стоимость реализованного тура для отдыха внутри страны на одного человека составила 85 тысяч рублей, в зарубежных странах – 258 тысяч рублей.

За рубежом в 2024 году, воспользовавшись услугами турфирм, побывало 13,1 тысячи человек – в полтора раза больше, чем в 2023 году. Среди зарубежных туров 41% всех выезжавших за границу туристов выбирали Турцию, 21% – Египет, 10% – Абхазию, 9% – Объединенные Арабские Эмираты, 7% – Таиланд. На Мальдивах и Кубе отдыхали по 2% туристов. Внутренний туризм предпочли 11,6 тысячи липчан, они посетили 46 регионов России, 55% из них отдыхали в Краснодарском крае, 7% – в Санкт-Петербурге, 4% – в республике Дагестан, по 3% – в Татарстане и в Ставропольском крае.

В прошлом году туристский поток в Липецкую область составил 539 тысяч поездок. Это на 27% больше, чем в 2023 году. В регионе представлены самые разные направления туризма – историко-культурный, спортивно-развлекательный, событийный, экологический, гастрономический. Привлекают туристов природа Липецкого края, архитектура старинных городов, событийные фестивали «Раненбургское застолье», «Доброе сало», «Русская закваска». В регионе проводится крупнейший фестиваль исторической реконструкции «Русборг».
туризм
Комментарии (3)

Откуда
8 минут назад
Откуда такая статистика протневыезжающих и не имщих паспорт?
Ответить
q
19 минут назад
Всё-таки, нужно признать, что регион не туристический, а индустриальный (со всеми вытекающими). У половины населения нет загранпаспортов. А 80% населения никогда не выезжали за пределы региона.
Ответить
Сергей Б
35 минут назад
Просто лететь ближе всего. Но Кипр лучше из ближних курортов.
Ответить
