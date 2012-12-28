Статистика: из зарубежных стран липчане предпочитали для отдыха Турцию и Египет

В России жители Липецкой области чаще всего выбирали для отдыха Краснодарский край.

В субботу, 27 сентября отмечается Всемирный день туризма – праздник путешественников и профессионалов туристической индустрии. Липецкстат представляет цифровой обзор туристической деятельности в нашем регионе по итогам прошлого года.В Липецкой области в 2024 году работали 109 туристских фирм. Их услугами за прошлый год воспользовались 24,7 тысячи человек – почти на 23% больше, чем в 2023 году. Турфирмы реализовали 10,0 тыс. турпакетов на общую сумму 1,8 миллиарда рублей – на 715 миллионов больше, чем в 2023 году. Более половины путевок приобретены для отдыха и путешествий по другим странам, по родной стране – 4,4 тысячи путевок. В среднем стоимость реализованного тура для отдыха внутри страны на одного человека составила 85 тысяч рублей, в зарубежных странах – 258 тысяч рублей.За рубежом в 2024 году, воспользовавшись услугами турфирм, побывало 13,1 тысячи человек – в полтора раза больше, чем в 2023 году. Среди зарубежных туров 41% всех выезжавших за границу туристов выбирали Турцию, 21% – Египет, 10% – Абхазию, 9% – Объединенные Арабские Эмираты, 7% – Таиланд. На Мальдивах и Кубе отдыхали по 2% туристов. Внутренний туризм предпочли 11,6 тысячи липчан, они посетили 46 регионов России, 55% из них отдыхали в Краснодарском крае, 7% – в Санкт-Петербурге, 4% – в республике Дагестан, по 3% – в Татарстане и в Ставропольском крае.В прошлом году туристский поток в Липецкую область составил 539 тысяч поездок. Это на 27% больше, чем в 2023 году. В регионе представлены самые разные направления туризма – историко-культурный, спортивно-развлекательный, событийный, экологический, гастрономический. Привлекают туристов природа Липецкого края, архитектура старинных городов, событийные фестивали «Раненбургское застолье», «Доброе сало», «Русская закваска». В регионе проводится крупнейший фестиваль исторической реконструкции «Русборг».