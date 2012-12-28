В Липецкой области введены штрафы за распространение фото и видео с последствиями атак БПЛА
Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
Детский нейрохирург Руслан Васин: «Тяжелые мотоциклетные травмы никогда не остаются без последствий»
Происшествия
123
25 минут назад
2
41-летний мужчина в гостях зарезал сожительницу, а потом обчистил её сумку
Убийца сожительницы получил 9,5 года колонии строгого режима.
Речь идёт об убийстве, которое произошло днем 14 июня этого года в селе Новый Ольшанец Елецкого района. Страдающий алкоголизмом 41-летний мужчина в гостях у знакомых в доме приревновал сожительницу и нанёс ей не менее десяти ударов ножом в грудь, живот, спину и левую руку. Женщина скончалась на месте.
Кроме того, мужчина украл из сумки сожительницы сотовый телефон и паспорт, чтобы оформить кредит.
В суде он полностью признал вину.
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
0
0
0
1
0
Комментарии (2)