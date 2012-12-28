Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Не более 60 литров в одни руки»: на липецких АЗС ажиотаж
Общество
В Липецком районе запущен экотехнопарк для переработки отходов
Общество
На Октябрьском мосту столкнулись три автомобиля
Происшествия
В Липецкой области введены штрафы за распространение фото и видео с последствиями атак БПЛА
Общество
На площади Петра столкнулись «Рено» и «Матиз»: госпитализирована пара пенсионеров
Происшествия
Житель Липецка задержан за мошенничество с автозапчастями на сумму свыше 2 млн рублей
Происшествия
Цены на бензин растут все быстрее
Общество
Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
Общество
0:6 ко дню рождения главного тренера
Спорт
В Липецкой области до +15
Погода в Липецке
Читать все
Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
Общество
Цены на бензин растут все быстрее
Общество
Детский нейрохирург Руслан Васин: «Тяжелые мотоциклетные травмы никогда не остаются без последствий»
Общество
Двое на квадроцикле скрылись от охотинспектора
Общество
В области создано представительство Информационного центра СК России
Общество
В Липецкой области ночью ожидаются заморозки
Погода в Липецке
41-летний мужчина в гостях зарезал сожительницу, а потом обчистил её сумку
Происшествия
Дмитрий Харатьян побывал на могиле деда в Липецке
Общество
Участников СВО освободили от транспортного налога
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Происшествия
123
25 минут назад
2

41-летний мужчина в гостях зарезал сожительницу, а потом обчистил её сумку

Убийца сожительницы получил 9,5 года колонии строгого режима.

В Елецком районе вынесен приговор 41-летнему мужчине по резонансному уголовному делу об убийстве 36-летней женщины. Мужчина получил 9,5 года колонии строгого режима сразу по трём статьям уголовного кодекса: за убийство, кражу и похищение паспорта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Речь идёт об убийстве, которое произошло днем 14 июня этого года в селе Новый Ольшанец Елецкого района. Страдающий алкоголизмом 41-летний мужчина в гостях у знакомых в доме приревновал сожительницу и нанёс ей не менее десяти ударов ножом в грудь, живот, спину и левую руку. Женщина скончалась на месте.

Кроме того, мужчина украл из сумки сожительницы сотовый телефон и паспорт, чтобы оформить кредит.

В суде он полностью признал вину.

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
убийство
0
0
0
1
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Анна
2 минуты назад
У нас соседка, бывшая учительница, завела себе очень молодого сожителя лет 30-ти. Он её бьёт, за виски таскает. Вызываем полицию, а она потом к полиции в ноги падает, говорит "Не забирайте!". Я уверена, что это добром не кончится, будет новое убийство в городе.
Ответить
Эх
8 минут назад
Из-за ревности убивать? Наказать можно в рамках закона, но более ощутимо. Эмоции...
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить