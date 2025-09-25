Все новости
Сергей Кажакин будет обжаловать приговор
Происшествия
Кражу денег из банкомата записала камера наблюдения
Происшествия
В тройном столкновении легковых машин пострадали два водителя
Происшествия
Без труда не вытащишь пьяного из пруда: на помощь утопающему пришли спасатели
Происшествия
Суд приговорил Сергея Кажакина к 17 годам лишения свободы
Происшествия
На улице Октябрьской у областного суда убрали второстепенный выезд на улицу Карла Маркса
Общество
Припаркованные автомобили регулярно блокируют движение трамваев в Липецке
Общество
В Липецкой области автоинспекторы помогли роженице вовремя доехать до роддома
Общество
Сергей Есенин из Липецкой области утверждает, что он потомок Сергея Есенина.
Общество
С 1 октября повышается стоимость проезда в Данкове
Общество
Статистика: из зарубежных стран липчане предпочитали для отдыха Турцию и Египет
Общество
23-летний закладчик получил 10 лет колонии строгого режима
Происшествия
Липецкая вечЁка: приговор убийце психолога, потомок Сергея Есенина и экспресс роды
Общество
В тройном столкновении легковых машин пострадали два водителя
Происшествия
В Липецкой области будут судить трёх зиц-председателей
Происшествия
Липецкий дзюдоист выиграл турнир памяти двукратного чемпиона Европы
Спорт
В Воловском районе нашли минометный боеприпас
Происшествия
У Покотыло в Липецке опять не покатило
Спорт
Выходные в Липецке: юбилей маэстро, День Тракторного, билетов на Никиту Михалкова не достать
Общество
Технический кружок НЛМК поможет получить профессию уже в школе
НЛМК Live
Происшествия
2803
25.09.2025 10:48
17

Внук оформил микрозайм на паспорт бабушки: женщину начали атаковать коллекторы

Внука осудили за мошенничество, а договор с микрокредитной организацией признали недействительным.

Попытка внука обмануть бабушку закончилась судебными разбирательствами: самого ельчанина осудили за мошенничество (по части первой статьи 159 УК РФ), а договор займа признали недействительным. Дело в том, что внук взял микрозайм на паспорт бабушки, и женщину начали атаковать коллекторы.

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, 6 декабря прошлого года внук через приложение на своём мобильном телефоне взял в микрофинансовой организации ООО МКК займ в 3000 рублей. При этом для оформления договора он использовал паспорт бабушки, которая об этом ничего не знала. Заявка на получение потребительского займа была одобрена, деньги заёмщик попросил перечислить на его счет в ООО «Озон Банк» и вскоре они туда поступили.

Но уже с января 2025 года коллекторы начали звонить бабушке по поводу задолженности в 15 000 рублей. Поскольку женщина не брала денег, она обратилась в прокуратуру. И тогда афера вскрылась.

Прокурор в интересах пенсионерки обратился в суд с иском о признании договора займа недействительным. Прокуратура настаивала: волеизъявления женщины на заключение этого договора не было, лично ей не предоставлялась надлежащая информация об услуге и условиях займа, с ней не были согласованы индивидуальные условия договора, включая действия по перечислению денег на чужой счёт. Решением суда требования прокурора удовлетворены.

«Для предотвращения подобной ситуации необходимо беречь свой паспорт и никому не сообщать его данные без достаточных к тому оснований», — добавляют в суде.

Кроме того, c 1 сентября введены новые механизмы защиты от оформления онлайн-микрозаймов мошенниками. Теперь микрофинансовые организации проверяют реквизиты для зачисления средств — они должны принадлежать именно заемщику, а не какому-то другому лицу. Если фамилия, имя, отчество клиента не совпадают с данными владельца счета или карты, которые указаны в заявке, микрофинансовая организация откажет в выдаче займа.
кредит
финансы
1
0
10
8
2

Комментарии (17)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Блин
вчера, 12:23
А сколько ему лет , если его посадить бабка больше денег отдаст на посылки и нервы.
Ответить
Эксперт
25.09.2025 18:57
Между прочим Коллекторы в 2025 году запрещены законом вместо них должны работать третьи лица а точнее специальные организации но не коллекторы.
Ответить
Как бы...
25.09.2025 19:24
Коллекторы очень легко стали третьими лицами. Полгода на переоформление документов. Просто журналисты их по-прежнему называют так.
Ответить
Доктор Петров
25.09.2025 16:10
Человек человеку - волк
Ответить
Всё так
25.09.2025 18:07
Вот такие сказки и надо рассказывать внучкам. А то всё про то, что добро, якобы, побеждает зло... Отнюдь.
Ответить
Бабка Первая
25.09.2025 15:19
Так что наглому внуку присудили: два года отсидки или три копейки штрафа?
Ответить
Вопрос?
25.09.2025 16:57
Думаете, бабка будет рада, если внучка отправят в тюрьму? Ей этим лучше сделают? Семейные дела...
Ответить
Бабка Первая
25.09.2025 17:45
Думаете, бабка будет рада, если внучка отправят в тюрьму? Ей этим лучше сделают? Семейные дела... Читайте внимательно. Она не простила на этапе следствия и суд состоялся, поэтому и спрашиваю, что именно присудили внуку? Часть 1 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание за обычное мошенничество, которое может быть назначено в виде штрафа до 120 тысяч рублей, обязательных работ до 360 часов, исправительных работ до 1 года, ограничения свободы до 2 лет, принудительных работ до 2 лет, ареста до 4 месяцев или лишения свободы до 2 лет.
Ответить
Юрист
25.09.2025 18:12
Читайте внимательно. Она не простила на этапе следствия и суд состоялся, поэтому и спрашиваю, что именно присудили внуку? Часть 1 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание за обычное мошенничество, которое может быть назначено в виде штрафа до 120 тысяч рублей, обязательных работ до 360 часов, исправительных работ до 1 года, ограничения свободы до 2 лет, принудительных работ до 2 лет, ареста до 4 месяцев или лишения свободы до 2 лет. Первая, читайте внимательнее и Вы!Старушка не простила МФО, и именно против МФО были удовлетворены требования прокурора. Про внука ни слова. Не заявляла даже, скорее всего.
Ответить
Бабка Первая
25.09.2025 18:39
Первая, читайте внимательнее и Вы!Старушка не простила МФО, и именно против МФО были удовлетворены требования прокурора. Про внука ни слова. Не заявляла даже, скорее всего. Цитирую)) Попытка внука обмануть бабушку закончилась судебными разбирательствами: самого ельчанина осудили за мошенничество (по части первой статьи 159 УК РФ)...
Ответить
Юрист
25.09.2025 19:26
Цитирую)) Попытка внука обмануть бабушку закончилась судебными разбирательствами: самого ельчанина осудили за мошенничество (по части первой статьи 159 УК РФ)... Да, не увидел ))) Признаю. Можно было бы взять помощницей. Но сокращаем штат и так.
Ответить
Гоголь Н.В.
25.09.2025 12:26
хороший внучек
Ответить
Липчанин 1
25.09.2025 11:31
Бабушка внучку на ночь наверное добрые сказки читала,прививала светлое,доброе.
Ответить
ттт
25.09.2025 11:15
а то что кредит на 3000 руб. превратились в долг 15000 руб. это типо нормально, никого не надо судить? получается если мошеннику в руки попадет пачка ксерокопий паспортов на всех можно кредитов набрать, так у нас финансовая система работает?
Ответить
Именно
25.09.2025 12:17
Именно так. И давно. Поэтому надо регулярно проверять кредитную историю.
Ответить
Какой
25.09.2025 10:57
хороший внучик!
Ответить
Да и
25.09.2025 11:18
Да и бабуля умница!
Ответить
