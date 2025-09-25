Внук оформил микрозайм на паспорт бабушки: женщину начали атаковать коллекторы

Внука осудили за мошенничество, а договор с микрокредитной организацией признали недействительным.

Попытка внука обмануть бабушку закончилась судебными разбирательствами: самого ельчанина осудили за мошенничество (по части первой статьи 159 УК РФ), а договор займа признали недействительным. Дело в том, что внук взял микрозайм на паспорт бабушки, и женщину начали атаковать коллекторы.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, 6 декабря прошлого года внук через приложение на своём мобильном телефоне взял в микрофинансовой организации ООО МКК займ в 3000 рублей. При этом для оформления договора он использовал паспорт бабушки, которая об этом ничего не знала. Заявка на получение потребительского займа была одобрена, деньги заёмщик попросил перечислить на его счет в ООО «Озон Банк» и вскоре они туда поступили.Но уже с января 2025 года коллекторы начали звонить бабушке по поводу задолженности в 15 000 рублей. Поскольку женщина не брала денег, она обратилась в прокуратуру. И тогда афера вскрылась.Прокурор в интересах пенсионерки обратился в суд с иском о признании договора займа недействительным. Прокуратура настаивала: волеизъявления женщины на заключение этого договора не было, лично ей не предоставлялась надлежащая информация об услуге и условиях займа, с ней не были согласованы индивидуальные условия договора, включая действия по перечислению денег на чужой счёт. Решением суда требования прокурора удовлетворены.«Для предотвращения подобной ситуации необходимо беречь свой паспорт и никому не сообщать его данные без достаточных к тому оснований», — добавляют в суде.Кроме того, c 1 сентября введены новые механизмы защиты от оформления онлайн-микрозаймов мошенниками. Теперь микрофинансовые организации проверяют реквизиты для зачисления средств — они должны принадлежать именно заемщику, а не какому-то другому лицу. Если фамилия, имя, отчество клиента не совпадают с данными владельца счета или карты, которые указаны в заявке, микрофинансовая организация откажет в выдаче займа.