Происшествия
403
сегодня, 11:12
8

Воловская пенсионерка поверила звонку «главы района» и перевела мошенникам 2,2 миллиона рублей

По решению суда деньги ей должен вернуть житель Республики Марий Эл, на банковский счёт которого они поступили.

Удовлетворен иск прокуратуры Воловского района к жителю Республики Марий Эл о взыскании 2,2 миллиона рублей в пользу обманутой мошенниками 66-летней пенсионерки.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, пенсионерка поверила неизвестному, который представился ей главой администрации Воловского района и перевела все свои сбережения — более 2,2 миллиона рублей на «безопасный» счет.

Было возбуждено уголовное дело части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», и в ходе расследования выяснилось, что похищенные деньги поступили на банковский счет, принадлежащий жителю Республики Марий Эл.

Прокуратура направила в суд по месту жительства этого мужчины иск о взыскании с него суммы неосновательного обогащения. Этот иск был удовлетворён.
Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Если хочешь быть богатым
21 минуту назад
Притворяйся, что бедный. Пенсионеры молодцы!
Ответить
Тетка
22 минуты назад
В современных реалиях только пенсионеры и имеют миллионы.Квартиры получили бесплатно в СССР, одежда тех же времен-неубиваемая+ льготы за коммуналку. Еда самая простая.Детей не учить, не одевать.Здоровье у того поколения тоже хорошее.Иначе бы не дожили до пенсии. Поэтому и копят.А те, кто работает и детей имеет, как копить? Ипотеки, обучение, лечение детей, одежда одноразовая. Что тут скопишь? Получишь 35 тыс и думаешь, как выжить на них с детьми.
Ответить
Мнение
2 минуты назад
Не умеете зарабатывать, учитесь.
Ответить
Вот
31 минуту назад
Ну так пенсионеры бывают разные, как и пенсии у них.
Ответить
Главы
41 минуту назад
Районов ведь всегда интересуются как выживают пенсионеры и пекутся о их благополучии,с этим нельзя поспорить...
Ответить
?
41 минуту назад
Лет 20 будет исполнять решение суда?
Ответить
Игорь
53 минуты назад
Где они берут эти деньги , кругом только и разговор что у пенсионеров маленькие пенсии и им не на что жить
Ответить
Игорю
22 минуты назад
А Вы уверены, что это пенсионные деньги? Или просто зависть затуманивает рассудок?
Ответить
