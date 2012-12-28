Воловская пенсионерка поверила звонку «главы района» и перевела мошенникам 2,2 миллиона рублей

По решению суда деньги ей должен вернуть житель Республики Марий Эл, на банковский счёт которого они поступили.

Удовлетворен иск прокуратуры Воловского района к жителю Республики Марий Эл о взыскании 2,2 миллиона рублей в пользу обманутой мошенниками 66-летней пенсионерки.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, пенсионерка поверила неизвестному, который представился ей главой администрации Воловского района и перевела все свои сбережения — более 2,2 миллиона рублей на «безопасный» счет.Было возбуждено уголовное дело части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», и в ходе расследования выяснилось, что похищенные деньги поступили на банковский счет, принадлежащий жителю Республики Марий Эл.Прокуратура направила в суд по месту жительства этого мужчины иск о взыскании с него суммы неосновательного обогащения. Этот иск был удовлетворён.