сегодня, 11:12
Воловская пенсионерка поверила звонку «главы района» и перевела мошенникам 2,2 миллиона рублей
По решению суда деньги ей должен вернуть житель Республики Марий Эл, на банковский счёт которого они поступили.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, пенсионерка поверила неизвестному, который представился ей главой администрации Воловского района и перевела все свои сбережения — более 2,2 миллиона рублей на «безопасный» счет.
Было возбуждено уголовное дело части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», и в ходе расследования выяснилось, что похищенные деньги поступили на банковский счет, принадлежащий жителю Республики Марий Эл.
Прокуратура направила в суд по месту жительства этого мужчины иск о взыскании с него суммы неосновательного обогащения. Этот иск был удовлетворён.
