В выходные холодную воду отключат на четырех улицах

Из-за плановых ремонтных работ две улицы останутся без холодной воды в субботу 20 сентября, еще две улицы – в воскресенье, 21 сентября, предупредили в «РВК-Липецк».



Так, 20 сентября с 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды временно ограничат в домах №№ 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 14б, 22/1 в 9-м микрорайоне, №№ 1, 4, 5, 21 по улице Яна Фабрициуса. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.21 сентября с 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах №№ 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 20, 21, 21а, 21б, 22, 23 по улице Энергостроителей, № 30 по улице Катукова.Цистерны с водой для питья будут находиться по адресам: улица Энергостроителей, 12, улица Катукова, 30.После окончания работ возможно повышение мутности воды.