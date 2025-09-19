Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ремонт теплосети на Неделина продолжается: горячую воду обещают во второй половине дня
Общество
В Добринском районе утонул мужчина
Происшествия
В Липецкую область снова возвращается сухая и теплая погода
Погода в Липецке
Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
Общество
Лебедянец пойдет под суд за поджог машин, детских колясок и нападение с ножом на родную мать
Происшествия
Житель Грязей лишился более 2,5 млн рублей в результате инвестиционного мошенничества
Происшествия
Читать все
Ремонт теплосети на Неделина продолжается: горячую воду обещают во второй половине дня
Общество
Житель Грязей лишился более 2,5 млн рублей в результате инвестиционного мошенничества
Происшествия
Лебедянец пойдет под суд за поджог машин, детских колясок и нападение с ножом на родную мать
Происшествия
В Добринском районе утонул мужчина
Происшествия
Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
Общество
В Липецкую область снова возвращается сухая и теплая погода
Погода в Липецке
Читать все
Общество
3822
19.09.2025 17:18
2

В выходные холодную воду отключат на четырех улицах

Из-за плановых ремонтных работ две улицы останутся без холодной воды в субботу 20 сентября, еще две улицы – в воскресенье, 21 сентября, предупредили в «РВК-Липецк». 

Так, 20 сентября с 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды временно ограничат в домах №№ 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 14б, 22/1 в 9-м микрорайоне, №№ 1, 4, 5, 21 по улице Яна Фабрициуса. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. 

21 сентября с 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах №№ 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 20, 21, 21а, 21б, 22, 23 по улице Энергостроителей, № 30 по улице Катукова. 

Цистерны с водой для питья будут находиться по адресам: улица Энергостроителей, 12, улица Катукова, 30.
После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

отключения
1
2
4
1
3

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Иван
19.09.2025 18:59
Полтора месяца РВК не засыплет траншею во дворе дома по ул.Зегеля 44. Трубу поменяли и всё оставили разрытым. И никто же с них не спросит за бездеятельность.
Ответить
Один
вчера, 10:42
Кошмар!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить