Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
Лебедянец пойдет под суд за поджог машин, детских колясок и нападение с ножом на родную мать
Лебедянец пойдет под суд за поджог машин, детских колясок и нападение с ножом на родную мать
Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
Общество
3822
19.09.2025 17:18
2
В выходные холодную воду отключат на четырех улицах
Из-за плановых ремонтных работ две улицы останутся без холодной воды в субботу 20 сентября, еще две улицы – в воскресенье, 21 сентября, предупредили в «РВК-Липецк».
21 сентября с 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах №№ 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 20, 21, 21а, 21б, 22, 23 по улице Энергостроителей, № 30 по улице Катукова.
Цистерны с водой для питья будут находиться по адресам: улица Энергостроителей, 12, улица Катукова, 30.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
1
2
4
1
3
Комментарии (2)