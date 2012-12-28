Липчанка пыталась заработать на «лайках» и отзывах и перевела мошенникам 242 500 рублей

А ещё женщины отправили деньги на «безопасный счёт».

16 сентября в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 32-летняя женщина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, липчанка нашла подработку в Telegram: нужно было ставить «лайки» и писать отзывы на товары. Заработав какую-то виртуальную сумму, женщина решила её получить. Для этого нужно было перейти по ссылке и продиктовать код из SMS, после чего женщина лишилась 242 500 рублей.Две липчанки отправили деньги на «безопасный счёт». 18-летняя девушка перечислила мошенникам через банкомат 195 000 рублей, а 24-летняя женщина по той же легенде лишилась 400 000 рублей.