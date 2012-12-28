Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В липецком подъезде нашли тело женщины
Происшествия
Мэр Липецка раскритиковал концепцию детского игрового городка в Нижнем парке
Общество
«Все работы — про графику. График до нас пока не довели»
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Произошёл возмутительный акт вандализма»
Общество
Сегодня в Липецке: что будет с движением в городе, вакансии, которые липчанам и даром не нужны
Общество
Центр Липецка встал в пробках
Общество
В Липецке сегодня спустят Комсомольский пруд
Общество
46-летняя ельчанка перевела мошенникам три миллиона рублей
Происшествия
Затопленный подвал может обойтись управляющей компании в 300 000 рублей
Общество
Читать все
Мэр Липецка раскритиковал концепцию детского игрового городка в Нижнем парке
Общество
«Металлург» «ограбили» дважды, 11-метровое проклятие «Орла», молодой защитник доигрывал со сломанной рукой
Спорт
В Саратове будут судить шестерых липчан по обвинению в аферах с отловом бродячих собак
Общество
Липчанка пыталась заработать на «лайках» и отзывах и перевела мошенникам 242 500 рублей
Происшествия
Подросток украл охапку вейпов и деньги из кассы
Происшествия
«ВАЗ» столкнулся с «Дэу» и врезался в дерево: 20-летний водитель уцелел
Происшествия
18-летний парень вывел со счета работодателя 150 тысяч рублей
Происшествия
Центр Липецка встал в пробках
Общество
Сегодня в Липецке: что будет с движением в городе, вакансии, которые липчанам и даром не нужны
Общество
Бугаков считает, что судья должен был засчитать гол, Поляков назвал «Металлург» самой играющей командой лиги
Спорт
Читать все
Происшествия
363
56 минут назад

Подросток украл охапку вейпов и деньги из кассы

Полицейские раскрыли ночную кражу из магазина электронных сигарет.

В Липецке по подозрению в краже из магазина электронных сигарет и аксессуаров задержан 17 летний подросток. Выйти на него оперативникам уголовного розыска отдела полиции №2 помог анализ записей камер наблюдения. 

Преступление было совершено ночью 8 сентября. Из магазина, в который вор забрался, разбив стекло входной двери, пропали товары на 67 800 рублей, и 15 563 рубля выручки. 

Возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба. Максимальная санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

кража
0
1
0
0
3

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить