Сегодня в Липецке: что будет с движением в городе, вакансии, которые липчанам и даром не нужны
«Металлург» «ограбили» дважды, 11-метровое проклятие «Орла», молодой защитник доигрывал со сломанной рукой
Липчанка пыталась заработать на «лайках» и отзывах и перевела мошенникам 242 500 рублей
Бугаков считает, что судья должен был засчитать гол, Поляков назвал «Металлург» самой играющей командой лиги
Происшествия
363
56 минут назад
Подросток украл охапку вейпов и деньги из кассы
Полицейские раскрыли ночную кражу из магазина электронных сигарет.
Преступление было совершено ночью 8 сентября. Из магазина, в который вор забрался, разбив стекло входной двери, пропали товары на 67 800 рублей, и 15 563 рубля выручки.
Возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба. Максимальная санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
