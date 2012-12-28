Подросток украл охапку вейпов и деньги из кассы

Полицейские раскрыли ночную кражу из магазина электронных сигарет.



В Липецке по подозрению в краже из магазина электронных сигарет и аксессуаров задержан 17 летний подросток. Выйти на него оперативникам уголовного розыска отдела полиции №2 помог анализ записей камер наблюдения.Преступление было совершено ночью 8 сентября. Из магазина, в который вор забрался, разбив стекло входной двери, пропали товары на 67 800 рублей, и 15 563 рубля выручки.Возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба. Максимальная санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.