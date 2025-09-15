«Какая связь послевоенного биплана Ан-2 с Михаилом Водопьяновым?»

У липецкого историка есть вопросы к граффити, которое вскоре появится на подпорной стене дома на Петра Смородина, 2.

Те же липецкие художники, Никита Старцев и Николай Рысляев, которые недавно украсили изображениями птиц шлюзы у впадения Липовка в Комсомольский пруд, теперь рисуют другое граффити — с изображением Почетного жителя Липецка, Героя Советского Союза Михаила Водопьянова.Telegram-канал липецкой мэрии сообщил, что нанести граффити предложил Общественный Совет ветеранов СВО. Дом на Петра Смородина, 2 выходит на улицу Водопьянова, и рисунок напомнит липчанам о выдающемся авиаторе.Мурал еще не готов. Но к композиции уже есть вопросы. Например, историк Сергей Ковалев, автор книги «Липецк авиационный», недоумевает, почему рядом с потрясающе написанным портретом Водопьянова соседствуют бипланы Ан-2, созданные после войны, на них легендарный летчик, к тому времени генерал-майор авиации запаса, если и летал, то лишь как участник военной высокоширотной экспедиции «Север-2» в 1948-1950 годах?Почему художники не изобразили биплан «Р-5», на котором в 1933-1934 годах Василий Молоков, Николай Каманин и Михаил Водопьянов вывезли экипаж затонувшего в районе Чукотки ледокола «Челюскин», за что три летчика и стали первыми героями Советского Союза.А еще историку Ковалеву непонятно, какой четырехмоторный самолет нарисовали художники. На ТБ-7, на котором Водопьянов как командир 81-й дальнебомбардировочной авиационной дивизии в ночь на 11 августа 1941 года лично участвовал в налете на Берлин, самолет не похож. Больше он походит на знаменитый американский B-17 Flying Fortress с угадываемой нижней турелью для стрелка с двумя пулеметами. «Возможно, художники не придали внимание деталям, нарисовав некий стилизованный четырехмоторный самолет времен Второй Мировой войны», — считает историк.«На ТБ-7 самолет с мурала если и похож, то весьма приблизительно, — согласился с ним и бывший депутат Липецкого горсовета от Военного городка, военный пенсионер Андрей Захаров, у которого GOROD48 также поинтересовался мнением о новом граффити.