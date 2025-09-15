Все новости
Итоги выборов: Липецкий горсовет обновился наполовину
Политика
В тройном столкновении пострадала женщина
Происшествия
Дети на рынке играли в…
Происшествия
Пять женщин и 14 мужчин. Кто стал новыми депутатами Липецкого горсовета
Общество
Опубликованы результаты дистанционного голосования: выдвиженцы от «ЕР» лидируют
Политика
К концу последнего дня выборов проголосовали более 103 тысяч липчан
Политика
В Усманском районе задержали троих браконьеров с двумя центнерами рыбы
Происшествия
Пожилая женщина умерла в больнице после наезда «Лады Весты»
Происшествия
Детей-зацеперов ищет полиция
Происшествия
Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
Общество
Детей-зацеперов ищет полиция
Происшествия
В Усманском районе задержали троих браконьеров с двумя центнерами рыбы
Происшествия
«Ваши деньги уходят на военную помощь другому государству»: липчанка перевела мошенникам почти полтора миллиона
Происшествия
5591 житель Липецкой области пострадал от укусов клещей
Здоровье
«Какая связь послевоенного биплана Ан-2 с Михаилом Водопьяновым?»
Общество
У 40-летнего грязинца нашли полкилограмма конопли
Происшествия
Пожилая женщина умерла в больнице после наезда «Лады Весты»
Происшествия
23-летняя ростовчанка обманула 50-летнего ельчанина на 410 000 рублей
Происшествия
«Написанному верить»? На улице Катукова сроком окончания раскопки указано 30 мая 2026 года
Общество
На НЛМК в этом году отремонтируют почти 50 душевых комплексов
НЛМК Live
Общество
454
сегодня, 13:52
6

«Какая связь послевоенного биплана Ан-2 с Михаилом Водопьяновым?»

У липецкого историка есть вопросы к граффити, которое вскоре появится на подпорной стене дома на Петра Смородина, 2.

Те же липецкие художники, Никита Старцев и Николай Рысляев, которые недавно украсили изображениями птиц шлюзы у впадения Липовка в Комсомольский пруд, теперь рисуют другое граффити — с изображением Почетного жителя Липецка, Героя Советского Союза Михаила Водопьянова.

2c94fd14-f89e-4e3b-b881-5cbac4a6d09c.jpg+2025-09-15-13.45.35+niz.jpg

Telegram-канал липецкой мэрии сообщил, что нанести граффити предложил Общественный Совет ветеранов СВО. Дом на Петра Смородина, 2 выходит на улицу Водопьянова, и рисунок напомнит липчанам о выдающемся авиаторе.

Мурал еще не готов. Но к композиции уже есть вопросы. Например, историк Сергей Ковалев, автор книги «Липецк авиационный», недоумевает, почему рядом с потрясающе написанным портретом Водопьянова соседствуют бипланы Ан-2, созданные после войны, на них легендарный летчик, к тому времени генерал-майор авиации запаса, если и летал, то лишь как участник военной высокоширотной экспедиции «Север-2» в 1948-1950 годах?

223e9de1-40ab-4368-92db-ee8d491db808.jpg+2025-09-15-13.46.04+niz.jpg

Почему художники не изобразили биплан «Р-5», на котором в 1933-1934 годах Василий Молоков, Николай Каманин и Михаил Водопьянов вывезли экипаж затонувшего в районе Чукотки ледокола «Челюскин», за что три летчика и стали первыми героями Советского Союза.

А еще историку Ковалеву непонятно, какой четырехмоторный самолет нарисовали художники. На ТБ-7, на котором Водопьянов как командир 81-й дальнебомбардировочной авиационной дивизии в ночь на 11 августа 1941 года лично участвовал в налете на Берлин, самолет не похож. Больше он походит на знаменитый американский B-17 Flying Fortress с угадываемой нижней турелью для стрелка с двумя пулеметами. «Возможно, художники не придали внимание деталям, нарисовав некий стилизованный четырехмоторный самолет времен Второй Мировой войны», — считает историк.

2690250e-b923-4c0b-b29d-b562492f74d3.jpg+2025-09-15-13.46.04+niz.jpg

самолет на мурале...

1570391649_pe8-23.jpg

... архивное фото самолета ТБ-7 (позже получившего название Пе-8)

«На ТБ-7 самолет с мурала если и похож, то весьма приблизительно, — согласился с ним и бывший депутат Липецкого горсовета от Военного городка, военный пенсионер Андрей Захаров, у которого GOROD48 также поинтересовался мнением о новом граффити.
мурал
2
0
4
0
2

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ЮВП
14 минут назад
Фигня, на памятнике Калашникову вместо АК-47 немецкую штурмовую винтовку StG-44 прилепили. Идиоты, вырасшие в памперсах. Такие сейчас востребованы.
Ответить
Маша
19 минут назад
Просто должен быть компетентным человек, который утверждает эскизы.
Ответить
&
13 минут назад
25 лет не прошли даром.
Ответить
предумать не могут
35 минут назад
мозгов не хватает 21 век,а в голове как у грудных детей.
Ответить
Андрей
38 минут назад
Аналогичный вопрос и по муралу М.Расковой - летала на бомбардировщике, почему рядом с ней изображен истребитель?
Ответить
indesit
48 минут назад
Думаю, заслуги настоящего были бы актуальнее, нежели забытого прошлого.
Ответить
