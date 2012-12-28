Все новости
255
44 минуты назад
3

18-летний парень повторно попался пьяным на мопеде

Мопед уже изъят, а юношу будут судит по уголовной статье.

В Усманском районе направлено в суд уголовное дело 18-летнего парня, обвиняемого в повторной пьяной езде (по части первой статьи 264.1 УК РФ).

Парень уже был административно наказан за нетрезвое вождение (по части первой статьи 12.26 КоАП РФ), но вскоре попался на том же самом, не успев отбыть предыдущее наказание.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 15 июня этого года около 23:00 парня на мопеде остановили сотрудники ДПС напротив дома №3 по улице Школьной в селе Девицы Усманского района. Водитель был пьян и от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы с лишением прав до трех лет и конфискацией мопеда — он уже изъят.
Комментарии (3)

Ромео
26 минут назад
Алкан будет по жизни...
Нонка
28 минут назад
Шикарный план - вьехать в зону на мо-пэ-дэ... На два года - на экскурсию!
кит
28 минут назад
Обилие мопедов, самокатов превратилось в источник трагедий !Мало того что этот пьяный наездник мог вьехать в столб,так он мог еще и наехать на пешехода или врезаться в автомобиль и ,конечно же, водитель авто был бы виноват.Он априори козел отпущения !
