«Киа» выбросило на столб и тротуар после столкновения с автобусом на улице Катукова
Происшествия
40-летнего мужчину обдало аммиаком — он в реанимации
Происшествия
Авария на Катукова: госпитализация водителю «Киа» не понадобилась
Происшествия
«Компания «Экотерм» построила на участке под лесопилку общежитие для мигрантов»
Общество
Четверо детей пострадали в столкновении на трассе «Дон» в Ельце
Происшествия
Сегодня в Липецке: в каких сферах за год сильнее выросла зарплата
Общество
На 85-м году жизни умер бывший гендиректор Стагдока Виктор Бондарь
Общество
В Липецке разбили очередную остановку
Происшествия
За выходные автоинспекторы остановили 30 пьяных водителей
Происшествия
25-летняя липчанка попалась с наркотиками
Происшествия
В Липецке разбили очередную остановку
Происшествия
«Компания «Экотерм» построила на участке под лесопилку общежитие для мигрантов»
Общество
У участника СВО угнали «ВАЗ»: двое друзей получили по году лишения свободы
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
За пьяное смертельное ДТП 33-летний грязинец получил пять лет колонии-поселения
Происшествия
Антициклон не пропускает в Липецкую область осадки
Погода в Липецке
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Экономика
Пьяный мужчина улетел в кювет на спортивном мотоцикле
Происшествия
Лучший слесарь-ремонтник НЛМК работает в цехе холодного проката и покрытий
НЛМК Live
Программа «Депутатский миллион» дала начало точечному благоустройству Юго-Запада Липецка
Общество
Общество
622
сегодня, 17:33
3

Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду

11 сентября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в районах Коровино, Сырского, 15-го микрорайона, части Карьера, без холодной воды останутся жители 26 улиц, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 2, 3, 3а, 3д, 6, 6а, 8 по улице Папина, №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 22, 23, 24, 25, 26 в Студенческом городке, №№ 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 27а, 29 по проезду Строителей, №№ 71, 74 по улице Достоевского, №№ 61, 63, 63а по улице Крылова, №№ 12, 14, 16, 18, 70 по улице Водопьянова, №№ 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 3, 4, 4/2, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17/1, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15-м микрорайоне, №№ 7, 7/2, 9 по улице Липовской, №№ 8/1, 8/2, 8/3, 8а по улице Ударников, №№ 5, 7, 10 по улице Пролетарской, №№ 50, 54 по улице Плеханова, №№ 47, 49, 51, 55 по улице Интернациональной.

Без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Крылова, Достоевского, Богдана Хмельницкого, Пролетарской (Сырское), Садовой, Калинина, переулка Рядового. 

Подвоз воды будет организован по адресам: Студенческий городок, 22, улица Липовская, 7/2, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

отключения
Комментарии (3)

Гость
10 минут назад
Новолипецк сидит без горячей воды с 18 августа обещают дать 13 сегодня нов это мало кто верит , везде вранье на каждом шагу.
Интересно
сегодня, 17:59
А в Коровино коров много?
САИ
сегодня, 17:50
Ну опять планов у РВК громадье. А как сделать заявку на подвоз воды, а никак!
