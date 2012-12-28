Общество
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
11 сентября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в районах Коровино, Сырского, 15-го микрорайона, части Карьера, без холодной воды останутся жители 26 улиц, предупредили в компании.
Без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Крылова, Достоевского, Богдана Хмельницкого, Пролетарской (Сырское), Садовой, Калинина, переулка Рядового.
Подвоз воды будет организован по адресам: Студенческий городок, 22, улица Липовская, 7/2, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
