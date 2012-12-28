Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду

11 сентября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в районах Коровино, Сырского, 15-го микрорайона, части Карьера, без холодной воды останутся жители 26 улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 2, 3, 3а, 3д, 6, 6а, 8 по улице Папина, №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 22, 23, 24, 25, 26 в Студенческом городке, №№ 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 27а, 29 по проезду Строителей, №№ 71, 74 по улице Достоевского, №№ 61, 63, 63а по улице Крылова, №№ 12, 14, 16, 18, 70 по улице Водопьянова, №№ 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 3, 4, 4/2, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17/1, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15-м микрорайоне, №№ 7, 7/2, 9 по улице Липовской, №№ 8/1, 8/2, 8/3, 8а по улице Ударников, №№ 5, 7, 10 по улице Пролетарской, №№ 50, 54 по улице Плеханова, №№ 47, 49, 51, 55 по улице Интернациональной.Без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Крылова, Достоевского, Богдана Хмельницкого, Пролетарской (Сырское), Садовой, Калинина, переулка Рядового.Подвоз воды будет организован по адресам: Студенческий городок, 22, улица Липовская, 7/2, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.