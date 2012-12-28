Дорожное предприятие задолжало 22 миллиона рублей и обанкротилось

Арбитражный суд Липецкой области завершил конкурсное производство в ООО «ДРСУ-Боринское».

Арбитражный суд вынес определение о завершении конкурсного производства в ООО «ДРСУ-Боринское». Предприятие-должник будет ликвидировано.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, компания занималась строительством автомобильных дорог. В ноябре 2023 года признать её несостоятельной потребовало УФНС России по Липецкой области. Общий долг общества составил 22,3 миллиона рублей.В августе 2024 года в ООО «ДРСУ-Боринское» введена процедура банкротства, в ходе конкурсного производства были погашены требования кредиторов на 600 тысяч рублей. Сейчас конкурсное производство завершено.