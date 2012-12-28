«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
сегодня, 14:25
Дорожное предприятие задолжало 22 миллиона рублей и обанкротилось
Арбитражный суд Липецкой области завершил конкурсное производство в ООО «ДРСУ-Боринское».
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, компания занималась строительством автомобильных дорог. В ноябре 2023 года признать её несостоятельной потребовало УФНС России по Липецкой области. Общий долг общества составил 22,3 миллиона рублей.
В августе 2024 года в ООО «ДРСУ-Боринское» введена процедура банкротства, в ходе конкурсного производства были погашены требования кредиторов на 600 тысяч рублей. Сейчас конкурсное производство завершено.
