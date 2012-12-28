Статистика: в Липецкой области дорожали рыба и гречка, дешевели яйца и овощи

Куры на прошлой неделе немного подешевели, однако их стоимость остается выше 200 рублей (201,57 рубля). Цены на овощи также продолжают снижаться. Дорожали крупы и макароны.

Липецкстат представил итоги мониторинга оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 26 25 августа по 1 сентября) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.Молочные продукты дорожали на прошлой неделе – исключением стали сметана и сыр. Самый заметный рост цены в этой категории оказался у сливочного масла (+1,19%). Прибавили в цене макаронные изделия и крупы — рис, пшено, гречка. Дорожали детские консервы – мясные, овощные, фруктово-ягодные, рост составил от 0,53% до 2,42%. Из наблюдаемого мяса выросла цена свинины, стали дороже мороженая рыба, подсолнечное масло, сахар, печенье, чай, мука, ржаной и пшеничный хлеб. Лидером по росту на прошлой неделе стали огурцы (+3,15%).Овощи продолжили дешеветь — заметнее всего снизилась цена на морковь (-6,66%). Подешевели картофель, цена которого опустилась до 30 рублей за килограмм, капуста, лук, свекла, помидоры, яблоки. Снизилась стоимость яиц, сметаны, кур. Не изменились за неделю цены на сыр, говядину, баранину, соль.Из непродовольственных товаров выросли цены на мужские носки, хозяйственное мыло, шампунь, зубные щетки и зубную пасту, сухие корма для животных. Подешевели детские футболки, женские эластичные колготки, стиральный порошок. Недельная инфляция не затронула такие товары, как джинсы для детей и подростков, школьные спортивные костюмы, мужские футболки, детские и взрослые кроссовки, туалетное мыло, сигареты, спички, туалетную бумагу.