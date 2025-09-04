Все новости
Липецкая вечЁрка: погибший ребенок, суд над дядей Сережей и улица Шуфутинского
Общество
Под Липецком «Митсубиси Лансер» улетел в кювет
Происшествия
В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Происшествия
В Липецке выстрелили дробью в Марысю
Происшествия
Мошенники освоили новый сервис видео-телефонной связи: липчанка лишилась двух миллионов рублей
Происшествия
Липецкая «звездочка» засияет на всю Россию
Общество
Сотрудник колонии брал товарами с маркетплейса
Происшествия
Падение цены после долгого взлета: бензин подешевел в Липецкой области
Экономика
«КамАЗ» опрокинулся на сельской дороге: пострадал водитель
Происшествия
У гимназии №64 — коммунальный водопад
Общество
Падение цены после долгого взлета: бензин подешевел в Липецкой области
Экономика
49-ю и 51-ю липецкие школы отремонтируют задорого
Общество
Сотрудник колонии брал товарами с маркетплейса
Происшествия
В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Происшествия
Пожарные вновь приехали на фабрику «Roshen»
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
На мать возбудили уголовное дело за неуплату алиментов
Общество
17 лет строгого режима получил ельчанин за убийство 20–летней давности
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело прокурора, живодер в Сырском и новые способы мошенничества
Общество
В Липецкой области сухо и прохладно
Погода в Липецке
Происшествия
597
сегодня, 19:46
5

Пожарные вновь приехали на фабрику «Roshen»

О возгорании сообщили местные жители.

ечером 4 сентября на закрытую кондитерскую фабрики «Roshen» на улице Доватора в Липецке приехали пожарные. Местные жители увидели задымление в одном из складов и сразу позвонили в экстренную службу.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на фабрику выезжали два расчета. Они обнаружили горящий мусор в заброшенном здании «Roshen».

WhatsApp Image 2025-09-04 at 18.33.28.jpeg+2025-09-04-18.54.04.jpg

— Возгорание ликвидировано на площади пять квадратных метров. Пострадавших и погибших нет, — рассказали в МЧС.

Подобный случай произошел в мае текущего года. Но, как говорят липчане, дым с территории фабрики они наблюдают периодические. Они задаются двумя вопросами: сколько же мусора оставил прежний владелец и когда новый сможет ограничить доступ на фабрику детей, после игр которых иногда приходится звонить по телефону «01»?
пожар
МЧС
0
1
1
0
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Анна
19 минут назад
Там бомжи живут!
Ответить
дед
45 минут назад
Почему не открывают производство конфет? Или эту территория готовят по строительство ЖК?
Ответить
креативные индустрии
49 минут назад
фабрику снести и на её месте построить красивые 20-этажки с великолепными просторными квартирами-студиями в 20 кв.м.
Ответить
.
30 минут назад
Не подавайте им идеи
Ответить
Можно узнать ?
50 минут назад
Кто является новым владельцем этой фабрики ? И есть ли в отношении неё какие планы ?
Ответить
