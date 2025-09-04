В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Происшествия
сегодня, 19:46
Пожарные вновь приехали на фабрику «Roshen»
О возгорании сообщили местные жители.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на фабрику выезжали два расчета. Они обнаружили горящий мусор в заброшенном здании «Roshen».
— Возгорание ликвидировано на площади пять квадратных метров. Пострадавших и погибших нет, — рассказали в МЧС.
Подобный случай произошел в мае текущего года. Но, как говорят липчане, дым с территории фабрики они наблюдают периодические. Они задаются двумя вопросами: сколько же мусора оставил прежний владелец и когда новый сможет ограничить доступ на фабрику детей, после игр которых иногда приходится звонить по телефону «01»?
