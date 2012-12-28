Все новости
7-летний мальчик выпал из окна и погиб
Происшествия
Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд
Происшествия
Мужчина выпал из трактора и умер
Происшествия
Липецкие медики по кусочкам собирали малышу нос, сломанный мангалом
Общество
15-летний водитель врезался в дерево
Происшествия
На проспекте 60 лет СССР женщина попала под машину
Общество
Улицу в Липецке переименовали в честь песни Шуфутинского?
Общество
Липецкая вечЁрка: погибший ребенок, суд над дядей Сережей и улица Шуфутинского
Общество
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
В здании автовокзала «Липецк» работают экстренные службы
Происшествия
Общество
120
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: горожане обожают платить налоги, кого их них первым заменит искусственный интеллект

Всё про наступивший четверг.

Хмурый денёк

Днём будет вновь не жарко – 19-21 градус, переменная облачность, но пока без осадков.

DSC0483712.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Депутатская, 80, 81, 83;
- ул. Зегеля, 15;
- ул. Киевская, 1;
- ул. Липовская, 4/3, 6/2, 6/3;
- ул. Мичурина, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42;
- ул. Молодежная, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20;
- ул. Неделина, 30, 32, 40, 41, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63;
- ул. Нижняя Логовая, 1;
- ул. Первомайская, 101, 117, 119;
- ул. Семашко, 5/2, 7, 7/2, 9а;
- пл. Победы, 3;
- пр-т Победы, 3, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25, 27, 29, 47а, 51а, 51/2, 51/3;
- пер. Верещагина, 10;
- пер. Вишневый, 1а.

9ax8g0o7cat9kuvxj8b98d35z1lacpft.jpg

Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Володарского, Воровского, Депутатской, Чкалова, в переулках Верещагина, Верхнем, Вишнёвом.

Отключение света

С 09:00 до 16:00 оставят без электричества:

- ул. Катукова, 52, 56;
- ул. Леонтия Кривенкова, 6;
- ул. Полиграфическая,. 22.
С 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. 50 лет НЛМК, 2в, 2д, 2е, 39;
- ул. Асфальтная, 33а, 42, 47;
- ул. Байкальская, 29;
- ул. Боевой проезд, 1;
- ул. Ботаническая, 4, 19, 25, 26, 29, 34;
- ул. Владивостокская;
- ул. Владимирская, 44;
- ул. Грушевая, 37а;
- ул. Кибальчича, 77;
- ул. Краснодарская;
- ул. Липецкая;
- ул. Майская, 18, 21;
- ул. Малиновая;
- ул. Морская, 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124,;
- ул. Моршанская;
- ул. Ореховая, 1, 9, 16, 22;
- ул. Папанина;
- ул. Пензенская;
- ул. Привокзальная, 42;
- ул. Пришкольная;
- ул. Речная, 20;
- ул. Санаторная, 5, 19а, 20;
- ул. Свободный Сокол;
- ул. Таежная, 12, 15, 1а, 22, 3, 30/1;
- ул. Тепличная, 24а, 31, 44;
- ул. Уступная, 2, 26;
- ул. Физкультурная;
- ул. Фруктовая, 3;
- ул. Южная;
- пл. Заводская, 1;
- пер. Жасминовый;
- ст. Казинка;
- пос. Матырский;
- пос. Новая жизнь.

0J2A6242 копия.jpg

Пробки

Проблемных мест в городе, как обычно, немало. Следить за ситуацией помогут «Яндекс-карты» или другие приложения, которые подскажут, как объехать наиболее крупные пробки.


По Липецку

Липчан ховут прогуляться по Нижнему и Верхнему паркам города (12+). Организатором путешествия выступает Липецкая областная универсальная научная библиотека. Старт экскурсии в 17:00 возле фонтана «Липа» в Нижнем парке.

cxhpjvpbvts42bs17yvvxexlpnwi1glt.jpg

С Доставкой на дом

Сегодня в Липецке пройдёт очередной «Праздник с доставкой на дом» (0+).

70vuwije34uol3wrjnxn80aydl1ry89j.JPG

Ответственные за него организаторы из ДК «Сокол» приедут сами и привезут с собой развлечения к дому на улице Бородинской, 47. Начало гуляний в 17:00.

Просто Пушкин

Поговорить о «солнце русской поэзии» приглашают в культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28. В 19:01 начнётся «Хлеба, отпущенные по водам и бумеранг в судьбе и творчестве Александра Пушкина» (16+).

m21ggofw1756z2zz7mrzrnjlupm0ie06.jpg

Проведёт её Лариса Михайлова – филолог и преподаватель, увлеченный исследователь творчества Пушкина. Она поделится с вами своими уникальными знаниями и взглядом на гения русской литературы.

Заплати налоги и спи…

Липчане вдруг выяснили, что один из приоритетов в их жизни – платить налоги. Во всяком случае, 86% опрошенных SuperJob заявили, что им очень важен статус добросовестного налогоплательщика. При этом 47% заявили, что для них это крайне важно категоричным «однозначно да».

0J2A0589 копия.jpg

Женщины несколько дисциплинированнее мужчин: среди них всё до копейки готовы отдать государству 50%, среди мужчин – 44%. Прямо слеза умиления прошибает!

Робот придёт, порядок наведёт

Искусственному интеллекту чаще доверяют представители профессий, связанных с креативом. На первом месте маркетологи, 50% которых считает, что использование AI является гарантией высокого результата.

На втором месте по уверенности в качестве работы — HR-менеджеры - 42%, на третьем — менеджеры по продажам - 35%.

DSC098361.jpg

Против «электронных мозгов» специалисты, чья деятельность требует не только высокой точности, анализа данных, но и ответственности за принятые решения. Они чаще ассоциируют ИИ с браком и халтурой. Самая высокая доля негативных ответов зафиксирована среди PR-менеджеров - 53%. Далее идут аналитики – 50% негатива и программисты – 47%.

Кинопремьеры

По четвергам на экраны традиционно выходят новые фильмы. Знакомим с сегодняшними новинками.

«Сказки тёмного леса. Ворожея». Россия, 2025. Сказка. Режиссёр Каролина Кубринская (6+)

Героиня фильма, юная Василиса, чтобы спасти своих родителей, отправляется в опасное путешествие в самое сердце дремучего леса, в котором властвуют темные силы. Ей предстоит пройти через множество испытаний, научиться преодолевать страх, встретить первую любовь. Главное – Василисе предстоит узнать правду о своем происхождении, ведь чем дальше она заходит на территорию нечисти, тем яснее понимает, что у нее с ними слишком много общего.

В ролях: Николай Наумов, Анна Ковальчук,Ю Алексей Воробьёв.


«Колбаса». Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Андрей Пантелеев (18+)

Молодой избалованный мажор Глеб, сын олигарха Ивана Копытова, отправляется в деревню для оптимизации бизнес-процессов на умирающем колбасном заводе. Глеб стремится доказать своему отцу, что он способен быть эффективным топ-менеджером. Однако жители деревни во главе с директором завода Фёдором Грудинкиным объявляют ему настоящую войну.
В ролях: Александр Метёлкин, Дмитрий Нагиев, Илья Соболев.


«Вниз». Россия, 2025. Боевик, триллер. Режиссёр Марюс Вайсберг (18+).

Жених и невеста застревают в лифте со зловещим безумцем. Психологический триллер в замкнутом пространстве.

В ролях: Анфиса Черных, Егор Крид, Юлия Мельникова.


Дорогие липчане! Продолжаем трудиться и погладывать за окно, где медленно наползает осень. Но не забываем и о новостях! Жители Липецка уже много-много лет черпают свежую информацию о жизни родного региона на GOROD48. С нами вы определённо не пропустите ничего важного и интересного, всегда будете в курсе всех событий. Всего то и нужно – заходить на сайт раз в несколько часов и читать новости. Ждём вас на наших электронных страницах снова и снова!
