За кражу 1200 рублей ельчанину грозит до шести лет лишения свободы

Незаконное использование чужой банковской карты — серьёзное преступление, независимо от украденной суммы.

В Елецком городском суде слушается уголовное дело мужчины, который обвиняется в краже денег с чужой банковской карты.— По данным следствия, ельчанин нашёл на асфальте в районе средней школы №8 потерянный женщиной кошелек со скидочными картами, небольшой суммой денег и картой ПАО «Сбербанк». После этого он оплатил в магазине «Пятерочка» чужой банковской картой без ввода пин-кода покупки: сначала на сумму около 400 рублей, а затем ещё около 700 рублей, — сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Общий ущерб составил около 1200 рублей. Но использование чужой банковской карты квалифицируется по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», а санкции этой статьи очень серьёзные — до шести лет лишения свободы.