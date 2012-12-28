Завершено расследование уголовного дела о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета
Липецкая вечЁрка: деньги пострадавшим от атак БПЛА, пинок от мэра и граффити в устье реки Липовки
Мужчину оштрафовали за поклёп: он обвинял дочь в незаконной продаже дома и причастности к теракту в «Крокусе»
Мэрия проторговала проект реконструкции дороги на Тельмана и планировку застройки последней очереди «Елецкого»
Происшествия
210
сегодня, 13:52
5
За кражу 1200 рублей ельчанину грозит до шести лет лишения свободы
Незаконное использование чужой банковской карты — серьёзное преступление, независимо от украденной суммы.
— По данным следствия, ельчанин нашёл на асфальте в районе средней школы №8 потерянный женщиной кошелек со скидочными картами, небольшой суммой денег и картой ПАО «Сбербанк». После этого он оплатил в магазине «Пятерочка» чужой банковской картой без ввода пин-кода покупки: сначала на сумму около 400 рублей, а затем ещё около 700 рублей, — сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Общий ущерб составил около 1200 рублей. Но использование чужой банковской карты квалифицируется по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», а санкции этой статьи очень серьёзные — до шести лет лишения свободы.
0
1
0
1
6
Комментарии (5)