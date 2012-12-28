Все новости
Россельхознадзор начал проверку несанкционированной торговли молоком в Липецкой области
Общество
Девятилетнего мальчика по пути в школу укусила собака: её хозяин выплатит 20 000 рублей
Происшествия
В Липецкой области — последний прохладный день
Погода в Липецке
Упавшее в Сселках дерево объезжают по обочине
Происшествия
На 11-ти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Чтобы остановить пьяного водителя без прав, полицейским пришлось стрелять
Происшествия
«Вам букет»: после звонка из службы доставки цветов женщина лишилась полумиллиона рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: деньги пострадавшим от атак БПЛА, пинок от мэра и граффити в устье реки Липовки
Общество
Завершено расследование уголовного дела о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета
Происшествия
После возмущения мэра «РИР Энерго» восстановило подачу горячей воды в 36 липецких многоэтажек
Общество
Мужчину оштрафовали за поклёп: он обвинял дочь в незаконной продаже дома и причастности к теракту в «Крокусе»
Происшествия
Завершено расследование уголовного дела о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета
Происшествия
1 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
В Липецке дерево упало на «Шевроле»
Происшествия
11-летний мальчик на электросамокате попал под автомобиль
Происшествия
Упавшее в Сселках дерево объезжают по обочине
Происшествия
Липчанин хотел купить стройматериалы, но нарвался на мошенников
Происшествия
Сегодня в Липецке: выставка Церетели, а вы давно получали материальную помощь от работодателя?
Общество
В липецких школах 270 учительских вакансий
Общество
У 32-летней ельчанки нашли почти 25 граммов марихуаны
Происшествия
Происшествия
592
сегодня, 11:04
7

11-летний мальчик на электросамокате попал под автомобиль

Ребенка доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отправили домой.

26 августа в поселке Добринка на улице Октябрьской под автомобиль «УАЗ» попал 11-летний мальчик на электросамокате. Ребенок получил травму, его доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

За вчерашний день на дорогах области пострадали еще два человека.

Как сообщает Госавтоинспекция, в Усманском районе на дороге Усмань – Девица 21-летний водитель «ВАЗ-2114» не справился управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево. Водитель госпитализирован.

В поселке Добринка на улице 60 лет СССР 53-летний водитель «Шевроле» сбил 21-летнюю девушку. Ее с травмами доставили в больницу.

авария
ДТП
0
3
3
0
2

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Житель Сырского
6 минут назад
На улице Московская, 40 по среди проезжей части стоит самокат. Создает аварийную ситуацию, т.е. угрозу жизни водителям и пассажирам. Куда можно пожаловаться?
Ответить
Родители
29 минут назад
Прекратите покупать детям убийственную технику
Ответить
Александр Н.
32 минуты назад
Скорейшего выздоровления.
Ответить
Внушаемый
51 минуту назад
Интересно,в Добринке ГАИ существует ?То Елец гремел,теперь Добринка !
Ответить
Ответ
29 минут назад
Существует. Но не каждом же углу присутствовать?!
Ответить
Лиза
сегодня, 11:24
У нас по Советской запретили ездить на самокатах, но молодёжь продолжает ездить!
Ответить
САИ
сегодня, 11:12
Ну ведь всё "нормальные" города запретили электросамокаты, чего мы ждём, слишком влиятельное лоби прокатчиков этих самокатов?!
Ответить
