Происшествия
сегодня, 11:04
11-летний мальчик на электросамокате попал под автомобиль
Ребенка доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отправили домой.
За вчерашний день на дорогах области пострадали еще два человека.
Как сообщает Госавтоинспекция, в Усманском районе на дороге Усмань – Девица 21-летний водитель «ВАЗ-2114» не справился управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево. Водитель госпитализирован.
В поселке Добринка на улице 60 лет СССР 53-летний водитель «Шевроле» сбил 21-летнюю девушку. Ее с травмами доставили в больницу.
