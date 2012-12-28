11-летний мальчик на электросамокате попал под автомобиль

Ребенка доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отправили домой.



26 августа в поселке Добринка на улице Октябрьской под автомобиль «УАЗ» попал 11-летний мальчик на электросамокате. Ребенок получил травму, его доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.За вчерашний день на дорогах области пострадали еще два человека.Как сообщает Госавтоинспекция, в Усманском районе на дороге Усмань – Девица 21-летний водитель «ВАЗ-2114» не справился управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево. Водитель госпитализирован.В поселке Добринка на улице 60 лет СССР 53-летний водитель «Шевроле» сбил 21-летнюю девушку. Ее с травмами доставили в больницу.